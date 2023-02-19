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王必勝訪防疫模範城市　嘉市籲成立醫學中心、加速長照大樓動工

▲▼ 王必勝指揮官率隊拜會嘉義市長黃敏惠肯定嘉義市防疫作為 。（圖／嘉義市政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心 王必勝指揮官率隊拜會嘉義市長黃敏惠，肯定嘉義市防疫作為 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心王必勝指揮官率領疾病管制署莊人祥署長及南區管制中心團隊於昨(18）日下午至嘉義市政府拜會黃敏惠市長及市府防疫團隊，交流嘉義市防疫作為與疫苗接種策略。中央對於嘉義市團隊超前部署各項防疫措施、持續落實防疫工作予以高度肯定。

▲▼ 王必勝指揮官率隊拜會嘉義市長黃敏惠肯定嘉義市防疫作為 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，市府團隊超前部署執行指揮中心規劃的各項防疫措施，並積極與在地醫療院所結合，提升各項醫療及檢驗量能，讓人口密度是全國第2高的嘉義市也能成為110年本島確診人數最少的城市，111年亦為本島西部確診數最少的縣市。

王必勝表示，嘉義市是「防疫模範生」，其寶貴經驗可以與全台縣市分享，並感謝黃敏惠市長在疫情最嚴峻期間協調嘉義中油訓練所作為可供全國使用的集中檢疫所，感佩市長的大格局。

▲▼ 王必勝指揮官率隊拜會嘉義市長黃敏惠肯定嘉義市防疫作為 。（圖／嘉義市政府提供）

衛生局長廖育瑋於會中介紹嘉義市提升市民COVID-19疫苗施打率的多元作為， 亦鑒於2月20日口罩鬆綁，衛生局推出加碼活動刺激疫苗打氣。嘉義市自2月17日起，凡50歲以上市民至嘉義市COVID-19疫苗合約醫療院所接種COVID-19疫苗、不限劑次，不限廠牌，皆可獲得500元禮券，呼籲市民儘速預約接種。

另外，會中本府提出4項建議，其中疫苗部份，建議中央未來規劃公費流感疫苗及COVID-19疫苗施打時，妥為規劃兩種疫苗的接種時程及相關宣導衛教；未來公費COVID-19疫苗，能提供不同廠牌的疫苗供民眾選擇。王必勝指揮官當場表達贊同，並表示今年度Covid-19疫苗將仍以公費方式提供，呼籲民眾今年度應至少施打一劑，以提高保護力。

此外，為提升雲嘉嘉區域整體醫療品質及需求，黃市長也建議衛福部協助本市成立醫學中心，避免民眾為求醫南北奔波，並請中央可以協助部立嘉義醫院的長照大樓能早日開工與完工。

會議交流後，黃敏惠市長也與中央流行疫情指揮中心王必勝指揮官、疾病管制署莊人祥副署長及疾病管制署南區管制中心陳紫君副主任團隊及市府團隊共同錄製防疫短片，呼籲民眾儘速完成疫苗施打，黃市長更特別送上奮起福米乖乖，傳達疫情早日「乖乖」平息的祝福。

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王必勝嘉義市防疫

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