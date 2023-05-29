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解讀賴清德「緊急時啟用核三」論　洪申翰：再生能源最優先

▲▼賴清德出席台大政治系系學會主辦「校園總統馬拉松」論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德昨天出席「校園總統馬拉松」論壇。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德28日與青年座談時，拋出「正規畫已停機的核能機組維持未來可緊急使用的可能」見解，被認為是民進黨政府近年首度在核能議題上放軟，不過，民進黨後強調非核立場堅守未變。對於賴清德說法，長期關注能源議題的民進黨立委洪申翰解讀，在極端狀況下，核電之前還有再生能源、轉為備用的燃煤機組，坦白說核電也不是不可能成為額外的安全風險，必須進一步討論評估，才有辦法思考這件事情。

洪申翰表示，昨天賴清德是針對學生的提問，「台灣若陷入戰爭、被封鎖等極端狀態下，要如何填補能源的缺口」，以「極端」外部狀態所導致的國安風險情境為背景思考，並不是針對核電延役、常態性的狀況做討論，而是針對假設台海被封鎖，各種風險管理可能性的討論。

洪申翰強調，整體來說，現在非核的方向和腳步沒有改變，賴清德是在狀況沒有變之下，從國安角度進行可能性的討論，更完整一點地說，就是面對若被封鎖或各種可能的外部情境，需要提出完整的能源對策，且在已經停機的核電之前，還有再生能源等「真正自主的能源」，實際上，這幾年政府全力發展再生能源，也是為了提高台灣能源自主的程度，畢竟，核電不是「真正自主的能源」。

洪申翰補充，面對各種風險管理，包括提高電網韌性以「儲能」很重要，減少不必要的能源需求來「節能」也很重要，另又如現在保留了一些停機之後轉為備用的燃煤機組，討論完這些之後，最後才是電力是否還有不足、是否要使用到停機的核電機組的討論，「這是一個可能性的討論，並不是現在就決定要怎樣」。

此外，洪申翰直指，現在國際上、民間也有人提出對於核電廠在這些極端風險情境下，到底是正分或負分的憂慮，例如在俄烏戰爭中，烏克蘭最大核電廠成為俄軍的「肉票」，俄軍動不動就威脅要攻擊烏克蘭核電廠，因此，坦白說，核電也不是不可能成為額外的安全風險，必須更進一步討論評估，才有辦法思考這件事情，「這不是想要開就能開的問題」。

還原賴清德昨天晚間在台大座談的說法，賴清德表示，剛剛（學生）問到如果兩岸有事情發生怎麼辦？這就是為什麼從2016年開始，希望能夠建立能源自主的原因，目前大家關心的是核一、核二、核三廠這些議題，而法律規定，核三廠在2025年就要到運轉年限，在這種情況之下，目前相關單位有在規劃，怎麼樣把已經停機的核能機組，維持未來緊急使用的情況，以備不時之需，目前的規劃是這樣子。

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