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超商首創「日本旅遊省錢神器」！消費即累積點數　返台還能折抵使用

▲▼7-ELEVEN推出「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」全新服務。（圖／7-11提供）

▲7-11推出「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」全新服務。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

全球旅遊復甦，就有超商宣布，將在5月31日將會員服務拓展到海外，第一站選定台灣人最愛去的日本，首創「跨境旅遊集點護照」，可享有消費享優惠、購物即累兌點、24小時轉匯點數等好康，且在日本消費的點數還能帶回台灣使用，完全不怕浪費。

根據交通部觀光局2023年3月最新統計，海外旅遊人數持續倍數成長，全民最熱門旅遊目的地為日本，佔比達23.89%，為滿足1600萬名OPEN POINT會員旅日消費需求，7-11宣布，「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」首波結盟日本三菱商事旗下公司「Loyalty Marketing, Inc.」經營的Ponta點數生態圈，正式啟動OPEN POINT生態圈跨境會員服務平台。

7-11表示，自5月31日起，只要到日本出遊前，開啟OPEN POINT APP跨境旅遊集點護照功能，完成日本Ponta會員卡綁定即可享有跨境會員服務，到日本超過28萬個Ponta合作據點購物，結帳前出示OPEN POINT APP內Ponta會員條碼，嗶一下可即時累積日本Ponta點數、也可折抵消費，不定期提供日本指定通路優惠券，還能24小時零時差透過OPEN POINT APP將日本Ponta點數即時轉匯成OPEN POINT點數在台使用，解決日本旅遊剩餘點數返台無法使用的痛點。

Ponta生態圈在日本擁有逾1億會員、合作品牌數逾百家、特約商店逾數十萬間，其中台灣旅客最愛遊逛的Bic camera、 Life超市等皆有加入此次與7-11經營的OPEN POINT生態圈合作，台灣旅客完成OPEN POINT APP跨境旅遊集點護照功能綁定Ponta會員帳戶，開啟OPEN POINT APP在日本指定通路消費可累、兌點，集滿4點即可轉匯成1點OPEN POINT返台使用，未來日本Ponta會員來台旅遊消費也可同享專屬服務。

▲▼「全家」APP隨買跨店取全商品全開放共享了。（圖／業者提供）

▲超商APP隨買跨店取升級3大功能。（圖／全家提供） 

全家APP隨買跨店超強升級功能來了，繼去年推出「訂閱型商品共享」服務後，即日起再度祭出「3大超殺功能」，首推「全商品開放共享」，開放所有品項都可以共享，包括咖啡、鮮食、飲料、生鮮以及日用品等超過300項；再來是「全帳戶、單件商品2大共享模式」，消費者可選擇全帳戶商品一鍵共享，或針對不同商品依家人、朋友不同需求進行共享設定。

最後是「共享人彈性設定」，消費者若使用全帳戶一鍵共享，將可與10位親友共享，如選擇單件商品共享模式，每項商品則可設定不重複的10位友人，商品數愈多可共享人數就愈多，提醒全帳戶最多共享人數為10人，而單一品項則可再分別與不同10人共享，意指每種品項皆可和20不同人共享，方便性十足。

隨買跨店取共享設定含「帳戶全部共享」、「指定商品共享」，最多僅需3步驟即可完成設定，第一步驟為從隨買跨店取功能進入「分享商品」，並依需求選擇「帳戶共享」、「商品共享」，若為「商品共享」模式，第2步驟為「選擇共享商品」， 可挑選1個或多個商品進行共享，第3步驟則為「新增共享人」，只要輸入親友的手機號碼及暱稱，或選擇手機通訊錄匯入，再點選共享即完成；如選擇「帳戶共享」模式，第2步驟只要新增共享人並點選共享，就能一鍵共享帳戶中所有已購商品。

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