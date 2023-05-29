降落不能上廁所！酒醉男高空大鬧　飛機走道上「當眾解放」

▲ 阿聯酋航空。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

英國39歲男子約翰遜（Lloyd Johnson）日前搭乘飛機，因為飛機處於降落狀態無法使用廁所，結果酒醉的約翰遜竟然大鬧機艙，更直接在機艙走道小便。飛機降落後，約翰遜就因為自己的行為而遭到警方逮捕。

根據《每日星報》報導指出，約翰遜於1月26日搭乘從杜拜飛往曼徹斯特的阿聯酋航空航班，結果在接近曼徹斯特準備降落時，酒醉清醒的他想要上廁所，但因為飛機已經進入降落程序，所有乘客都必須待在位置上。

結果當空服員勸阻約翰遜的時候，約翰遜不知是因為太急還是酒醉無法控制身體，直接在機艙的走道上小便。這也逼得空服員急忙安排附近的乘客到其他位置。同時也通知塔台，請求警方待命。

當飛機降落後，還在酒醉的約翰遜就遭到警方逮捕。等到他清醒後，在同行的妻子解釋下，這才清楚知道自己在飛機上幹下驚人之舉。事後法院判處約翰遜進行12個月的社區勞動，還有80個小時的義工服務，同時還被勒令支付510英鎊的庭審費用。

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