瑪娃開始減速轉彎！今起變天最快晚間海警　颱風假機率曝

▲氣象局觀測，瑪娃今晨2時在鵝鑾鼻東南東方730公里海面上。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風瑪娃開始放慢速度轉彎！中央氣象局預報員趙竑表示，今天（29日）晚間到周二清晨發布海上警報機率最高，至於陸上警報機率低，因此通常不會有颱風假，但還是得看縣市政府的決策；今天水氣稍增加，周二至周四是颱風影響最明顯時間。

氣象局今晨發布「陸上強風特報」，颱風外圍環流影響，今上午起台中以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，彰化至雲林、東部及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今日清晨新竹以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局持續發布「長浪即時訊息」，今日基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前新北龍洞、宜蘭蘇澳、龜山島、花蓮、台東蘭嶼及屏東鵝鑾鼻已觀測到2至5米左右的浪高。

趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五受到颱風外圍環流影響，今日大台北、東半部和恆春半島慢慢有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部和各地山區有局部短暫陣雨。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

趙竑說，周二至周四是颱風影響最明顯時間，北部、東半部有短暫陣雨，尤其宜蘭、花蓮可能有局部大雨以上降雨，其他地區以午後降雨為主。

趙竑表示，周五水氣稍減少，北部、東半部有短暫陣雨，其中北部山區可能有局部較大雨勢，中南部以午後降雨為主；周六、周日吹東北風，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

趙竑提到，今晚到周二清晨發布海上警報機率最高，至於陸上警報得看颱風北轉角度，若路徑較偏東就比較不會，如果偏西不排除有機會發，目前看往東偏機率比較大，陸警機率低，因此通常不會有颱風假，但還是得看縣市政府的決策；颱風今開始逐漸北轉，速度也放慢，且將越來越慢，預估周四最靠近。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）