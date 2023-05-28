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嘉義這條溪很邪門！5壯漢拉不起死者　村長秒下跪拜「放他一馬」

當地民宿業者也碰過奇怪的事。（示意圖／PIXABAY）

▲嘉義竹坑溪很邪門！當地民宿業者親曝詭異事蹟。（示意圖／CTWANT提供，以下同）

圖文／CTWANT

俗話說寧可信其有、不可信其無，雖然靈異鬼神之事難以證實，但一般人若碰到了，往往還是會選擇敬而遠之。登山達人劉川裕日前在節目上提到，嘉義有一條溪叫竹坑溪，常常發生意外，就連當地民宿業者也碰過難以解釋的事。

登山達人劉川裕在《震震有詞》表示，嘉義有一條溪叫竹坑溪，那個地方也是很邪門；當地民宿業者向他透露，早期有居民去溪邊電魚，不知道怎麼搞的把自己電死，從那之後那邊就常發生意外，更詭異的是，某一年一名村民也是因為電魚，結果把自己電死，隔天才被人發現趴在水潭。

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嘉義竹坑溪。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）
嘉義竹坑溪。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

大家見狀，趕緊把村長叫來，怎料到4、5個壯漢怎麼拉都拉不上來，感覺下面好像被人抓住，村長看到這個狀況，趕快跪下來拜拜「這個人已經被你帶走了，你就放他一馬」，說也奇怪，拜完之後人就成功拖上來了。

當地民宿業者也碰過奇怪的事。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）
當地民宿業者也碰過奇怪的事。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

劉川裕提及，不僅如此，民宿業者自己也碰過奇怪的事，當時他與朋友只是經過那邊而已，結果準備過橋時，突然好像有人推了一把，他的朋友跌倒全身濕，2人當下立刻準備撤，離奇的是，走了好久都走不出去，最後點火才順利回到車上。

事情還沒結束，劉川裕指出，2個月後民宿業者接到朋友來電，原來朋友天天發高燒，整個人暴瘦20公斤，這通電話是要來告別的，讓他嚇一跳，立刻聯絡老師，被告知朋友應該是煞到，最後在跌倒的地方辦了一整天法會，朋友的情況才慢慢變好。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995。

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