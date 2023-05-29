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為保女友與寶寶！台男扛2人贖金困緬甸當豬仔　議員籲政府出手幫忙

▲▼國民黨台北市議員應曉薇記者會「年輕人不願在柬埔寨、緬甸沈淪，政府對無辜受害青年，應給予國民人道救援」。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨台北市議員應曉薇記者會「年輕人不願在柬埔寨、緬甸沈淪，政府對無辜受害青年，應給予國民人道救援」。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

柬埔寨詐騙、囚禁事件頻傳，國民黨台北市議員應曉薇29日再爆一起案例，一名被騙到柬埔寨的小惠，在當地認識同為受騙的洪男，兩人進而交往並懷孕，洪男為求小惠與肚子的寶寶安全，一人扛下2人賠付費用，換取小惠回台生產；應曉薇表示，現在還是有很多個案想回台灣，呼籲政府協助幫忙。

應曉薇29日上午召開記者會，提及至今還是有很多台灣人被騙到柬埔寨、緬甸，因為外交處境困難，沒有司法互助，所以仰賴國際救援隊從去年11月至今救出2000多名無辜青年。

小惠也說明親身經歷。她說，自己在2022年6月於網路看到荷官工作，因為薪水高而選擇到柬埔寨工作，但到當地卻被通知，其實是做詐騙，跟博弈沒有關聯，待了1個月後被公司稱違約，進而轉到緬甸。

小惠指出，自己跟洪男於緬甸認識，算是「同病相憐」，便互相扶持、談戀愛，最後在2022年10月懷孕，當時公司老闆勸拿掉小孩、繼續在當地工作較好，不過她和洪男都希望生下來，所以不斷談判下，老闆答應小惠可回台生產，但洪男必須得扛下小惠的賠付金約40萬元，最終在今年3月才放出KK園區回台。

▲▼國民黨台北市議員應曉薇記者會「年輕人不願在柬埔寨、緬甸沈淪，政府對無辜受害青年，應給予國民人道救援」。（圖／記者黃國霖攝）

小惠提及，自己偶爾會收到洪男訊息，對方關心她跟小孩過得好不好，由於自己將於7月生產，所以詢問洪男能否在此時順利回台？儘管已經有許多同事陸續回台，當地恐怕只剩下洪男與另一名男性，但洪男因小惠的40萬賠付金尚未還完，所以至今仍無法確定能否返台，盼政府、民間救援隊能夠協助她與洪男，讓她可以在男友陪伴下生產。

洪男母親也於記者會中哭訴，兒子於2022年7月看到網路徵才訊息，稱是要做餐飲工作進而出國，失蹤期間有許多帳號用兒子名義與她聯繫，但都不確定是否為本人，「都快一年了，做媽媽的連兒子死活都不知道，我要怎麼面對？」且至今都沒接到政府關心電話，只有「反詐騙電話」而已，對受害者家屬來說根本沒用，「拜託政府或救難隊出手協助！」

應曉薇也呼籲，若同為懷抱想賺錢的青年，請賦予同理心，不要嘲笑受害者到柬埔寨、泰國做詐騙，也希望政府能夠出手協助，幫助洪男回國陪伴小惠生產。

▲▼國民黨台北市議員應曉薇記者會「年輕人不願在柬埔寨、緬甸沈淪，政府對無辜受害青年，應給予國民人道救援」。（圖／記者黃國霖攝）

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