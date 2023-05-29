老公「月給8.6萬」不回家可嗎？　貼文引萬人留言：醒醒吧

▲人妻可以接受老公一個月給8.6萬不回家。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

近日有大陸人妻在社群上發文說，如果老公一個月給2萬人民幣（約新台幣8.6萬元），但是都不回家，如果是她絕對可以，因為可以拿錢跟朋友逛街吃喝。

原PO在微博發文說，「想問問大家，老公不回家，但是一個月給2萬元你會願意嗎？如果是我的話肯定願意的」，因為猶豫是對2萬元的不尊重，只要每個月打電話確定老公是否還健在，她就能拿錢跟朋友，逛街吃吃喝喝。

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此文曝光後，超過1萬人留言，許多人紛紛說「才2萬，算了吧，我爸給的都比這多」、「你們都好貪心，我2萬就夠了」、「2w北京1個月能夠幹嘛，給個5w吧」、「性別有要求嗎」、「不行，我好愛我老公，我必須天天和他在一起」、「他可以不回家但是不能突然回家哦」。

也有人認為「為什麼要打電話問他是否健？在每個月錢準時到帳了，就說明還活著等哪天突然沒準時到帳，我才會打電話」、「老公每個月給我3萬還天天回家哄我呢」、「醒醒吧不會有這好事的」、「男朋友每個月給我20w，買車、房都寫我名，但我還不想結婚」、「我再看看别的老公吧。上次還是50萬呢」。

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