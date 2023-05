怎麼在台北活得像「億萬富翁」？外國網紅1舉動　網笑翻：超簡單

▲黃仁勳逛饒河街夜市。(圖/翻攝自Facebook/IEObserve 國際經濟觀察)

記者朱祖儀/綜合報導

在台北生活不容易,要怎麼樣才能活得像億萬富翁呢?國外一名推特網紅Matthew Donegan-Ryan近日來台旅遊,透露自己在台北的最後一晚想要活得像「億萬富翁」,接著就帶著家人跑到饒河街夜市逛逛,還特別朝聖輝達(NVIDIA)創辦人、執行長黃仁勳曾逛過的攤販,讓不少人看到後都笑翻。

黃仁勳受邀來台,一舉一動備受外界關注。他日前還跑到饒河街夜市閒晃,被網友巧遇,只見他一手提著麻花捲,另一手插在口袋裡面,沿途看著攤販上的零食,看起來相當愜意。

Matthew Donegan-Ryan近來和家人到台灣旅遊,就透露在台北旅行的最後一天,要活著和億萬富翁一樣。接著PO出和兒子的合照,原來他也跟上風潮,特別跑到饒河街夜市,朝聖黃仁勳曾光顧過的攤販,在相同地點打卡拍照留念,看起來像個小粉絲一樣。

My wife: it’s our last night in Taipei, what do you want to do?



Me: live like a billionaire. https://t.co/F0yiMif4QK pic.twitter.com/XQbIuLcJyL