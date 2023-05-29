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怎麼在台北活得像「億萬富翁」？外國網紅1舉動　網笑翻：超簡單

▲▼黃仁勳逛饒河街夜市。（圖／翻攝自Facebook／IEObserve 國際經濟觀察）

▲黃仁勳逛饒河街夜市。（圖／翻攝自Facebook／IEObserve 國際經濟觀察）

記者朱祖儀／綜合報導

在台北生活不容易，要怎麼樣才能活得像億萬富翁呢？國外一名推特網紅Matthew Donegan-Ryan近日來台旅遊，透露自己在台北的最後一晚想要活得像「億萬富翁」，接著就帶著家人跑到饒河街夜市逛逛，還特別朝聖輝達（NVIDIA）創辦人、執行長黃仁勳曾逛過的攤販，讓不少人看到後都笑翻。

黃仁勳受邀來台，一舉一動備受外界關注。他日前還跑到饒河街夜市閒晃，被網友巧遇，只見他一手提著麻花捲，另一手插在口袋裡面，沿途看著攤販上的零食，看起來相當愜意。

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Matthew Donegan-Ryan近來和家人到台灣旅遊，就透露在台北旅行的最後一天，要活著和億萬富翁一樣。接著PO出和兒子的合照，原來他也跟上風潮，特別跑到饒河街夜市，朝聖黃仁勳曾光顧過的攤販，在相同地點打卡拍照留念，看起來像個小粉絲一樣。

不少網友看到後紛紛笑說，「變成有錢人就是這麼簡單」、「大家以後都會在這裡打卡嗎」、「有錢人的生活好簡單」、「太好笑了」、「沒有麻花捲，少了一點風味」、「外國人也懂跟風」，還有人也分享自己的照片，表示「我也有拍，原來我跟你想的一樣」、「要有麻花捲才對啊」。

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