詐團收簿手慘了！約人面交拿存摺　一坐下就被警員包圍

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

新竹市一名黃姓男子，因對警察工作有興趣，與派出所同仁交好，並主動加入派出所友善通報網，日前他在網路上收到詐騙集團的訊息，想要他提供銀行存摺，於是聯絡警方一起前往赴約，當場將詐團「收簿手」逮捕。

▲黃男通知警方後，約詐團成員到咖啡廳碰面 。（圖／記者陳凱力翻攝）

才剛大學畢業的黃男，時常提供犯罪訊息予警方，今年5月初時，他於臉書上認識詐騙集團假扮的理財專員，該詐騙集團在社群軟體上貼出誠徵短期打工訊息，誘使黃男提供個人金融帳戶做為公司博弈金流使用，並提供公司網路博弈項目做投資，標榜網路賭博投資高額報酬及金融帳戶每周可領8萬到12萬元租金。

▲▼警民聯手緝獲詐團「收簿手」 。（圖／記者陳凱力翻攝）

2人談妥條件後，該詐騙集團假扮的理財專員與黃男相約連鎖咖啡廳見面商談合作事宜，黃男見手法與近日的假投資詐欺影片內容相似，便主動與竹市警二分局東勢派出所同仁聯繫，希望警方能派員協助識別該理財專員身分真偽，經警方於咖啡廳外埋伏守候，見時機成熟上前盤查，當場查獲陳姓詐欺犯嫌並查扣作案手機等證物。

第二分局分局長林昆達呼籲，詐騙手法層出不窮，除勿輕易聽信投資賺錢「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，亦不可提供存摺、提款卡等予陌生人，若不慎遭詐騙，即可能成為幫助詐騙集團洗錢之共犯。