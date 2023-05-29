「爸爸女密友」寄生議會20年　女議員回應了

▲嘉義市議會的議員研究室，俗稱北港會館，不但設有獨立衛浴套房，並提供健身器材等娛樂設備，堪稱五星級酒店。



圖文／鏡週刊

全案直到調查局介入才曝光，嘉義市議會最後以每間研究室水費71元、電費196元，合計每月水電費267元，向趙女求償6萬多元草草了事，簡直是慷全民之慨，堪稱全台最便宜的房租。

此事在PTT引起熱議，有鄉民說「真是有關係沒關係，自己人所以不用刑」也有人大罵「台灣法律標準都依人在判的，爛」，網路留言意見一堆，謾罵聲不斷。

對此，嘉義市議會相當謹慎回應媒體質疑，一度連趙女究竟使用會館多久也沒講清楚。不過，黃露慧曾對外解釋，趙女是議會員工，向她借研究室放東西都依正常程序，基於同事情誼才出借，她近來屢被特定網路平台攻擊，因IP位址都在國外，她認為是有人用假議題抹黑，她不排除提告。

▼已故嘉義市10連霸議員黃正男（中）的趙姓女密友長期借用議會會館達20年惹議，檢調將追查是否涉及不法。圖中黃露慧（左）及黃大祐（右）為黃正男的兒女，為現任嘉義市議員。



問題是同樣寄生嘉義市府的市長黃敏惠心腹吳健榮，遭檢方查出，2018年從工務處技士退休8個月後，以機要職回聘任市府專員，卻連他的老婆、3名子女及媳婦等6人，一度都以約聘雇或機要職務在嘉市府任職，形同全家寄生市府，最後吳因涉收賄二審遭貪污罪重判7年6月。

反觀專供嘉義市議員使用的會館，明明花的是納稅人的血汗錢，居然遭外人長期免費使用20年，目前趙女雖已未住在會館，但私人物品仍放置在會館裡，不知是否只是暫避風頭而未搬走，加上除了趙女，另有其他重量級的前議員妻小、司機也借用研究室居住，嘉義市議會實有必要自律自清，司法單位也要一併徹查是否涉及不法，不容民代私相授受，讓人無端寄生議會。



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