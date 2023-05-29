南投縣議員爭取放寬醫學中心設置限制　許淑華：持續爭取醫中補助

▲南投縣議員敦促縣長許淑華建請中央修改法令，放寬醫學中心設立條件。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會19日召開第20屆第1次定期會縣政總質詢，多位縣議員關心醫療資源議題、希望設置大型醫學中心；縣長許淑華表示，縣府長期引進大型醫療資源支援，另對於設置醫學中心的法規限制，會結合相似條件的縣市政府、立法委員一起向中央政府反映，建請修改法令放寬設立條件。

縣府衛生局長陳南松說明，中區醫療區域包含台中市、彰化縣、南投縣3個縣市，醫院設立或擴充99床以下可由縣市主管機關許可，但100床以上就須提報中央主管機關許可；根據《醫療法》規定，各級醫療區城每200萬人口數得評定一家合格醫學中心為上限，中部三縣市總人口數約有454萬人，目前已有4家醫學中心，南投縣多年來持續爭取醫中計畫的補助，4年來已爭取5億5800萬元，由醫學中心調派28位專科醫師支援縣內5家醫院，提高醫療服務品質。

許淑華表示，醫療產業不是自由市場，都是中央政府在統籌分配，由於法令規定限制，中區醫療網內大型醫學中心的額度已滿，但縣府會依照議會決議，行文向中央建議修法放寬設置條件。

許淑華認為，醫學中心進駐無法真正解決南投的醫療問題，而是要引進醫學中心的服務品質和醫師人才，讓南投每個區域醫院都能做到醫學中心的品質，能夠和其他大型醫院合作，形成一個區域醫療網絡；而國人看病習慣，常不管大小病都往醫院跑，未能做分流，不但浪費醫療資源，也壓縮現有醫院、診所的服務量能，需要再做全面性思考，縣府也會持續爭取醫中計畫，提高縣內區域醫院與醫學中心的合作和支援。

議長何勝豐要求強化衛生所的基層醫療功能，許淑華表示認同，也會在現有醫療照護基礎上，持續完備偏鄉醫療照護、充實人力資源，提供就近方便的就醫服務，並責由衛生局研議強化改善計畫，提高誘因，吸引優秀醫學人才進駐，儘快補足衛生所的主任醫師職缺，讓偏鄉居民也能獲得完善的醫療與照顧。