2050淨零！航空業想用永續航空燃油「台灣卻沒得加」　盼政府修法

▲華航永續示範航班添加永續航空燃油，挑戰天合聯盟SkyTeam第二屆永續飛行任務。（圖／華航）

記者李姿慧／新加坡報導

華航「永續示範航班」今(22日)啟航從台北往返新加坡，挑戰天合聯盟永續飛行任務，不過卻僅有回程航班能添加10%再生「永續航空燃油」載客飛行，主要是台灣「無油」可用，華航目標2030年前全航線航班可添加5%「永續航空燃油」，2050年添加配比可到65%，盼台灣政府可修法，讓國內油商製造永續航空燃油。

永續航空燃料(SAF)為再生燃料，可從廢棄食用油中提煉，也可從林業和農業廢棄物提煉，精煉後製成飛機燃料，能減少航空產業供應鏈整體8成碳排量。

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華航參加天合聯盟SkyTeam第二屆永續飛行挑戰，以CI753、CI754台北往返新加坡航班作為「永續示範航班」，其中回程航班CI754新加坡飛台北航班，添加10%由再生「永續航空燃油」，且首度載客飛行，從台灣啟航航班未添加「永續航空燃油」，主要是台灣無法供應「永續航空燃油」。

華航企發室經營發展部經理鍾人傑坦言，邁向2050淨零排放過程中，較困難的是擴大使用「永續航空燃油」，其中初期比較困難的是台灣加不到再生「永續航空燃油」。

鍾人傑表示，以新加坡回台北永續示範航班為例，購買10%永續航空燃油，讓航程至少有8%到9%減量碳排；華航希望2030年前可讓全航班添加永續航空燃油5%，2040年添加配額達到40%，2050零淨排放年，機上永續航空燃油配額可達到65%；永續航空燃油2011年驗證過，航班載客飛行，添加永續燃油配比5成是安全的，天合聯盟盟航從倫敦飛到紐約用了百分之百永續航空燃油，證明是安全的。

鍾人傑強調，華航是永續倡議者，配合公部門2050零淨排放政策，希望鼓勵台灣產官學界共同推廣，期盼政府訂定法令，包括經濟部推動法案讓油商製造永續航空燃油，交通部能允許民航業者、運輸業者用永續航空變成規律化，讓業者在台灣也能加得到永續航空燃油，在國外也能加到，才能讓未來加永續燃油變成習慣。