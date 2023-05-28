　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國中少女腹痛就醫！爸爸一聽檢查結果怒告　獲賠20萬

▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（圖／示意圖／本報資料照）

▲國中少女因為腹痛，被帶去醫院看診，沒想到被檢查出有過性行為，氣得爸爸一狀告上法院。（示意圖／資料照）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名國中少女小花（化名）透過交友軟體，認識了年僅20歲的年輕藝術家，雙方進而發展成情侶關係，甚至還有過親密舉動，後來因為腹痛被爸爸帶去就醫，交男友的事件才曝光，也氣得爸爸將男友告上法院。台中地院審理後，依照未成年性交罪，判藝術家5個月有期徒刑、緩刑2年。

根據判決書內容，這名藝術家曾舉辦過畫展，去年使用交友軟體時認識了小花，雙方聊得相當開心，進而發展成情侶關係，且交往不久後就發生性行為，在少女的房間內交歡3次。

▲▼救護車,醫療。（圖／記者周宸亘攝）

▲少女肚子痛被帶去醫院看診，結果被發現已有過性行為。（示意圖／記者周宸亘攝）

後來少女因為腹痛，被爸爸帶去醫院看診，檢查後院方才告知，少女已經有過性行為，一直被蒙在鼓裡的父親聽到這件事，當即氣得不得了，跑去派出所報警、提告。

警方獲報後展開調查，發現是藝術家男子做的好事，而男子落網後也坦承犯行，同時辯稱兩情相悅。男子被告上法院後，與女友的家屬和解、同時賠償了20萬元，獲得了少女、少女家屬的原諒。

因此，台中地院審理後認為，男子沒有前科、還曾捐錢給公益團體，與父親、祖父母同住，依照對未成年性交罪判5個月有期徒刑、緩刑2年，期間交付保護管束、還要接受3場法治教育。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
國中少女腹痛就醫！　爸一聽檢查結果怒告
李燕新婚12天　崩潰喊「完了」
快訊／男離奇掉入水溝！　無呼吸心跳
職業軍人約13歲女「情人灣踏浪」遇難　下場慘了
財運大爆發！　3生肖「一路旺到6月中」
網直擊統神騎車狂叫貓咪仔　老婆證實是本人：白天找到晚上
代表民進黨對戰彰化謝衣鳳？　吳音寧：願為家鄉一戰
快訊／黃金右臂鄭兆村發威！　台灣田徑公開賽強勢摘金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化男離奇掉水溝！1小時後發現「機車掛護欄」　命危搶救中

國中少女腹痛就醫！爸爸一聽檢查結果怒告　獲賠20萬

職業軍人約13歲女「情人灣踏浪」遇難　被警以略誘罪送辦

新北小黃司機頭暈失控「雙B連3撞」　4人受傷送醫

宜蘭13歲女「情人灣」見網友被捲落海　阿嬤岸邊哭喊：快回來

快訊／花蓮男童遭大浪捲走！急尋3小時找到「已無心跳」　送醫不治

義消吊掛訓練「隊員摔地重傷」！黑鷹直升機緊急出動救援

獨／谷關獨居翁摔坡坎　「頭下腳上」卡鐵網亡　

屏東台24線驚險瞬間！騎士中線「刷卡」差點對撞　警方說話了

「瑞典坦克」突右偏撞小黃！翻滾躺路中央　母子驚魂僅輕傷

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

超商浩克被毆7天傷勢曝　控警虐待人！盼公布影片

2韓國人「哈哈」遊捷克　全程超魔性笑聲不間斷XD

快訊／彰化男離奇掉水溝！1小時後發現「機車掛護欄」　命危搶救中

國中少女腹痛就醫！爸爸一聽檢查結果怒告　獲賠20萬

職業軍人約13歲女「情人灣踏浪」遇難　被警以略誘罪送辦

新北小黃司機頭暈失控「雙B連3撞」　4人受傷送醫

宜蘭13歲女「情人灣」見網友被捲落海　阿嬤岸邊哭喊：快回來

快訊／花蓮男童遭大浪捲走！急尋3小時找到「已無心跳」　送醫不治

義消吊掛訓練「隊員摔地重傷」！黑鷹直升機緊急出動救援

獨／谷關獨居翁摔坡坎　「頭下腳上」卡鐵網亡　

屏東台24線驚險瞬間！騎士中線「刷卡」差點對撞　警方說話了

「瑞典坦克」突右偏撞小黃！翻滾躺路中央　母子驚魂僅輕傷

醫點名「1蔬菜」高草酸又高鉀！　腎臟病患小心吃

拍戲中途心臟病發！　男星送醫緊急動刀：聽到醫生大喊心臟停了

卓家玄1500公尺達亞運標　女子4×100公尺接力差0.02秒破全國

李燕新婚12天崩潰喊「完了」　重返人妻身份遇1事求救：砍掉重練

快訊／彰化男離奇掉水溝！1小時後發現「機車掛護欄」　命危搶救中

周杰倫剛辦完香港演唱會　重量級新計畫終於官宣！

國中少女腹痛就醫！爸爸一聽檢查結果怒告　獲賠20萬

職業軍人約13歲女「情人灣踏浪」遇難　被警以略誘罪送辦

新北小黃司機頭暈失控「雙B連3撞」　4人受傷送醫

半夜起床尿尿「增死亡率」！醫曝「關鍵原因」：越老越明顯

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

社會熱門新聞

年收180萬輸35萬　竹科工程師被銀行員戴綠帽

超正泰妹讓老司機瘋狂！警認證「照片與本人相符」

超商浩克控警！首現身6字回應

即／2天前走進淡水河說…23歲女遺體今尋獲

讓行人被叭！新店男怒砍後車駕駛

前立委李慶華通緝！豪宅慘遭拍賣

快訊／颱風天情人灣踏浪落海！男上岸驚恐求救

騎士被抓「18張罰單拖地」簽不完

快訊／情人灣落海女僅13歲！網友約見面出事了

弘仁會「樂樂」開槍誤傷自己人　找小弟頂罪被識破

墾丁騎士凌晨酒駕「撞上梅花鹿」！人鹿雙亡

莒光甜心夜宿男少校寢室　1關鍵她告贏國防部

騎士簽「拖地罰單」畫面驚人！中和警解答

弟妹和丈夫2度摩鐵激戰！妻見親密照崩潰

更多熱門

相關新聞

少女搭公車睡過頭 暖警快車送返校

少女搭公車睡過頭 暖警快車送返校

新北市新店區1名13歲少女，在日前搭公車前往三重念書，但是因為睡過頭，直接睡到台北車站才驚醒發現，立刻尋找正在路邊進行交通疏導的警員協助，最後由警員協助先通知家屬，再將少女送往學校上課。

加國警破墳挖屍驗DNA　揪出48年前少女殺手

加國警破墳挖屍驗DNA　揪出48年前少女殺手

讚喇G第1名！噁老闆猥褻少女32次

讚喇G第1名！噁老闆猥褻少女32次

撐不到1年！14歲女肚子隆起竟是卵巢癌

撐不到1年！14歲女肚子隆起竟是卵巢癌

韓高中生性侵身心障礙女　13年後當老師

韓高中生性侵身心障礙女　13年後當老師

關鍵字：

少女藝術家性行為未成年

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

李坤城海葬當天「林靖恩冷回1句話就消失」！

鄭人碩霸氣宣告「我們在一起」！　見小薰披婚紗誇：很美

年收180萬輸35萬　竹科工程師被銀行員戴綠帽

天選之人注意！　醫提醒3件事

「挖呀挖老師」是富二代！　豪華家業曝光

Lisa演唱會又動怒！「機警1反應」救了成員

李坤城兒爆「他們根本沒戀愛」！控林靖恩10年不工作：巨嬰

瑪娃沒「回馬槍」往北轉！專家曝原因　兩股斷開角力添變數

高雄婦遊日返國肩痛...皮膚黑線頭竟是蜱蟲！

巨幕倒塌「壓住9孩童」　家長瘋狂尖叫

12生肖6、7月恐出大事！屬羊小心破財　化解法一次看

網紅「赴美簽證被拒」直播怒嗆台灣觀眾

懷舊飲料台超商沒賣　南韓霸氣上架

嘉義這條溪很邪門！5壯漢拉不起死者　村長秒下跪拜

更多

最夯影音

更多
陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！
受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面