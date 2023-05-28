國中少女腹痛就醫！爸爸一聽檢查結果怒告　獲賠20萬

▲國中少女因為腹痛，被帶去醫院看診，沒想到被檢查出有過性行為，氣得爸爸一狀告上法院。（示意圖／資料照）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名國中少女小花（化名）透過交友軟體，認識了年僅20歲的年輕藝術家，雙方進而發展成情侶關係，甚至還有過親密舉動，後來因為腹痛被爸爸帶去就醫，交男友的事件才曝光，也氣得爸爸將男友告上法院。台中地院審理後，依照未成年性交罪，判藝術家5個月有期徒刑、緩刑2年。

根據判決書內容，這名藝術家曾舉辦過畫展，去年使用交友軟體時認識了小花，雙方聊得相當開心，進而發展成情侶關係，且交往不久後就發生性行為，在少女的房間內交歡3次。

▲少女肚子痛被帶去醫院看診，結果被發現已有過性行為。（示意圖／記者周宸亘攝）



後來少女因為腹痛，被爸爸帶去醫院看診，檢查後院方才告知，少女已經有過性行為，一直被蒙在鼓裡的父親聽到這件事，當即氣得不得了，跑去派出所報警、提告。

警方獲報後展開調查，發現是藝術家男子做的好事，而男子落網後也坦承犯行，同時辯稱兩情相悅。男子被告上法院後，與女友的家屬和解、同時賠償了20萬元，獲得了少女、少女家屬的原諒。

因此，台中地院審理後認為，男子沒有前科、還曾捐錢給公益團體，與父親、祖父母同住，依照對未成年性交罪判5個月有期徒刑、緩刑2年，期間交付保護管束、還要接受3場法治教育。