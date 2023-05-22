曾性侵身心障礙女！高中生13年後當老師　韓網怒：法律竟無法阻止

▲南韓傳出十多年前犯下集體性侵的男高中生成為小學老師的消息，引起網友公憤。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓某網路論壇20日用戶上傳一篇文章爆料，大田市13年前發生16名高中生集體、重複性侵同一名身心障礙少女的社會案件，加害者們如今有的當上小學老師，有的則是擔任消防員等公職。文章引發南韓網友的憤怒與震驚，現行法律竟然無法阻止此類事例。

根據韓聯社報導，爆料文章宣稱，2010年大田地區16名高中生透過網路聊天誘騙一名被診斷為3級智能障礙的中學少女，並在一個月之內多次對她集體性侵，其中一名男性加害者如今在京畿道某小學擔任班級導師，還有人成為消防員等公職人員。

由於當時加害人皆為未成年，最後所有人全數被依少年法裁定保護處分，但這並不屬於刑事處罰，不會留下前科，也不會錄入犯罪經歷資料，因此不影響日後擔任教師等公職的聘用資格。根據南韓兒少保護法，教職員每年須接受1次性犯罪經歷調查，但仍然無法查到曾因性犯罪接受保護處分的紀錄。

▲南韓16名高中生13年前集體性侵少女，被裁定保護處分。（圖／CFP）

發文者抨擊，犯下罪行的人沒有受到應有懲罰。底下網友也留言，「（男子）在學校又有可能對學生進行性犯罪」、「孩子們處於危險中」、「如果他是我小孩的老師，我怎麼能就這樣送孩子去念書呢？」，在網路上掀起公憤。

一名教育界公職人員表示，雖然能理解少年法相關規範的宗旨，但至少應該設立特別規範，阻止性犯罪者擔任教職。另一名41歲媽媽表示，她的女兒就讀小學3年級，就算是合法成為老師，「但如果我的孩子在那個班級裡，我會非常不安」。京畿道教育廳表示將進行詳細事實調查，但韓媒指出，就算爆料內容屬實，當局能採取的措施仍是未知數，因為從法律層面來說，所有該受的處分都已經結束了。