2023海峽兩岸商會論壇：助建海峽兩岸融合發展示範區

▲ 2023年海峽兩岸商會合作論壇 。（圖／台商提供）

記者任以芳／綜合報導

「2023海峽兩岸商會合作論壇」日前在福州舉行，成為兩岸疫情防解封後，在福建舉辦的首場大型兩岸經貿交流，對於推動兩岸交流合作常態化和兩岸人員往來正常化具有重要意義。參加活動兩岸工商團體也倡議，希望未來助建海峽兩岸融合發展示範區，深度促進經貿交流發展。

當天出席嘉賓，福建省委常委、福州市委書記林寶金、國台辦經濟局局長張世宏、新大陸科技集團董事長王晶台企聯會長李政宏；中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉、台北市商業會理事長吳發添、台灣商會副理事長蕭秋勇；台灣商業總會、台灣區電機電子工業同業公會、台北市商業總會等35個台灣工商團體、130多名嘉賓參會。

本次論壇聚焦「建設海峽兩岸融合發展示範區」，打造台胞台企登陸第一家園和「後疫情時代」「兩岸工商界和商會組織攜手共享現代化發展機遇」兩大主題，進一步深化兩岸經貿領域融合發展。

▲福建省委常委、福州市委書記林寶金。（圖／翻攝中國日報）

林寶金表示，本次論壇凸顯兩岸經貿合作共同發展的鮮明特色，福州市將繼續促進兩岸貿易往來行穩致遠，為兩岸商會企業在榕投資興業、安居樂業的環境與服務。

張世宏表示，兩岸商會組織及工商團體是兩岸關係和平發展的參與者、推動者和受益者，雙方應加強合作，發揮橋樑作用創造多數的機遇、創新交流方式應用合作機制。

▼ 國台辦經濟局局長張世宏。（圖／翻攝 中國日報）

▲國民黨大陸事務部主任林祖嘉。（圖／翻攝 中國日報）

為促進兩岸經濟文化交流，國民黨大陸事務部主任林祖嘉也參加該論壇，首先代表國民黨主席朱立倫向在場人士問候，並且分享次兩岸經貿交流看法，認為「兩岸已經逐漸春暖花開、正往積極的方向在發展。」

林祖嘉也提出，經貿交流合作是維護兩岸關係和平穩定的重要力量，相信只要兩岸能夠多舉辦這樣的交流合作活動，從兩岸經貿的大勢著眼、從臺商服務的小事著手，多做實事、穩住經濟，必能對兩岸關係起到壓艙石的效果。

他同時舉例，與此同時，台灣的經濟情況則更加不樂觀。台灣今年首季GDP負增長3.02％，而今年四月出口年成長-13.3％，已經連續第8個月負5成長，出口衰退地區不僅包括大陸和香港，對美國和歐洲及東協等也都是負成長。除了國際經濟大環境不佳的因素之外，貿易戰也是一大關鍵。因為美國減少對大陸的進口，由於兩岸的產業分工非常緊密，大陸對台灣的進口也就相應減少。若任由這個趨勢發展下去，長期而言不僅傷害台灣經濟，也不利於兩岸經貿合作發展。

王晶說，2009年新大陸成為大陸首家赴臺投資企業，初衷就是促進兩岸更深層次的經貿合作，共同走向國際市場；如今，大陸正迎來新一輪高速發展的機遇期，希望台灣民眾能夠乘上這股「東風」，共同成為兩岸融合發展的實踐者、貢獻者和受益者。

蕭秋勇表示期待兩岸之間商會、行業協會之間都能夠建立更容易的交流渠道，未來共建產業鏈、供應鏈齊心促成相應的商貿發展。

▲海峽兩岸商會合作論壇圓桌論壇。（圖／台商提供）

論壇期間，台北市商業總會與福州市台胞投資企業協會簽訂合作協議，並在福州市台胞投資企業協會設立聯絡處。最後，嘉賓圍繞「兩岸工商團體如何助力海峽兩岸融合發展示範區建設」主題開展圓桌對話，由台灣青年聯合會副理事長林蔚丞宣讀《兩岸工商團體助力海峽兩岸融合發展示範區建設倡議書》。