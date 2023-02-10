國三童身體不適「7次舉手示意」！老師：你忍一忍…慘昏死送醫亡

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記者鄭思楠／綜合報導

福建省福州市一名家長「風往北吹y5」在微博上爆料稱，2020年11月，自己8歲的兒子郭某在福州市鼓樓區某國小上課期間，感到身體不適，10分鐘內舉手示意7次，但任課老師沒有帶他離開教室。下課後，孩子由老師攙扶著走下樓梯，之後摔倒在樓梯拐角處，撞到後腦當場昏迷後不幸離世。

據《紅星新聞》報導，家長提供的教室監視器畫面顯示，2020年11月5日，從10點21分至10點31分，大約10分鐘的時間裡，一名身穿藍色衣服的男孩舉手7次，但任課老師沒有帶他離開教室。第7次舉手後，老師與男孩簡單交流了幾句，男孩便伏在課桌上休息。家長稱，她從同學處了解到，當時老師讓孩子忍一忍，先趴在桌子上休息。

隨後的監視器畫面顯示，任課老師繼續上課，男孩則伏在桌子上20分鐘，直到10點53分下課。10點56分，樓梯處的監視器畫面顯示，孩子們排隊放學，身著藍衣的孩子由老師攙扶著，艱難地走下樓梯。





▲福州一男孩身體不適後身亡，曾7次舉手示意。（圖／翻攝自紅星新聞）

家長稱，據自己了解，10點57分，郭某在樓梯轉角處摔倒。11點02分，郭某的父親在數學老師帶領下來到事發地，撥打急救電話，把孩子送往醫院。

家長認為，事發時，任課老師的態度和處理方式冷漠，對郭某不夠關心，沒能及時採取有效措施避免悲劇發生。母親回應，郭某摔倒的樓梯轉角處設有攝影機，但他們沒有看到錄下孩子摔倒過程的監視器畫面。

對此，學校解釋稱，孩子摔倒的位置正好位於攝影機的死角處，但家長對於這一說法不予認可。

2月8日，福州市鼓樓區教育局工作人員表示，目前該事件已進入法律程序，法院已公布一審判決結果，二審於2月9日開庭審理。

該工作人員稱，據了解，孩子患有基礎疾病，死亡原因與摔倒無關聯。事發後，警方介入調查並調取了相關監視器畫面，不會存在校方刻意刪改畫面的情況。對於當時的任課老師有無處理等問題，工作人員表示暫不便透露。媒體多次致電事發國小及當地警方，均未獲相關回應。