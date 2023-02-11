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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸電視主持新秀會福州落幕　3選手獲福廣工作邀約

▲▼第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會。（圖／主辦方提供）

▲獲獎的三人。（圖／主辦方提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會10日在福州圓滿落幕，來自世新大學的陳妤蒨、台北市立大學的紀羽柔以及廈門理工學院的肖威龍，獲得「最佳新秀」榮譽，同時獲得福建省廣播影視集團的工作邀約。

本屆海峽兩岸電視主持新秀會重返線下交流，來自大陸17個省市和台灣的54名電視新秀參加，在模擬主持活動中，體驗新聞評述、主題演講、出鏡主持、即興演講等播音員主持人相關工作。

▲▼第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會。（圖／主辦方提供）

▲指導老師。（圖／主辦方提供）

活動邀請了5名業界人士作為指導老師，分別是北京廣播電視台主持人春妮、中央廣播電視總台主持人周宇、中國傳媒大學播音主持學院教授李洪岩、台灣主持人唐從聖、台灣世新大學口語傳播暨社群媒體學專任教授溫偉群。

活動第一輪為「新人說新區」，第二輪為「紅藍對抗」，最後一輪為即興演講。溫偉群教授指出，參賽者們抽到題目後，要在短時間內反應出來是很不容易，相信表現優秀的同學，一定是針對各方面的素材進行長期涉獵。

唐從聖表示，「新秀們的內容都經過精心設計——名字、省份、背景結合各方面資訊，我覺得都很精彩。從整體上看，大陸新秀的口條普遍非常好，思維邏輯都很清楚，而台灣的選手內容比較即興，比較擅長情感表達。要在這兩者進行取捨，大概是我擔任新秀會指導以來最難的一屆。」

紀羽柔作為獲獎參加者，她表示，在來之前會擔心，大陸的學生是不是比較會競爭，相處不那麼融洽，但來了之後發現，大家聊起來都很舒服，約好有機會去對方省份走走。

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