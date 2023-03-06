難得體驗！陸奧運冠軍與台青交流　「面對面」傳授舉重訓練要點

▲ 「兩岸共聚 青春同行」閩台青年人才體育交流營活動 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／福州報導

兩岸疫情全面放開，大陸迎來第一批台青交流團。為期4天的「兩岸共聚 青春同行」閩台青年人才體育交流營活動，日前在福建福州正式開場，共有60名兩岸青年參加，其中10名台灣大學生首次赴閩參訪。大陸女子舉重奧運冠軍鄧薇和其他舉重運動員也參與活動，特地教學分享舉重、舉槓鈴心得，與兩岸學子面對面交流，成為台青團此行最特別回憶。

本次活動是大陸新冠疫情防控全面解封後，首次有台灣大學生組團來閩交流，也是閩台青年開展體育領域交流的新嘗試。讓人更期待的是，大陸特地安排福建籍女子舉重奧運冠軍鄧薇和其他舉重運動員與兩岸青年交流，許多學生非常期待學到新知識。

▲ 台青與大陸女子奧運舉重冠軍交流 。（圖／翻攝 小貝殼新聞）

台灣青年程宇寰表示，「這是我第一次參加體育主題的兩岸交流活動。」，通過這次活動瞭解到福建體育選手如何刻苦訓練，一步一步讓自己從平凡人走向冠軍領獎台，深刻體會到「體育精神是不變的」。

「一路上都很開心，到了這裡發現大家對我們很熱情。」就讀於台灣台南應用科技大學的宋冬娟十分期待這次交流，「很高興可以相聚在福州一起運動。」

兩岸學子前往舉重中心實地觀摩，奧運冠軍鄧薇與台灣青年交流舉重訓練要點。首次與台灣學生面對面交流，鄧薇表示，「希望通過此次交流，能夠消除兩岸青年對舉重項目的誤解，相互提高。」

▲「閩台青年體育交流基地」揭牌儀式。（圖／主辦單位提供）

活動啓動儀式上， 福州市台胞投資企業協會會長蔣佩琪致詞，寄語兩岸青年推動體育高技能人才發展，促進兩岸在體育領域的優勢互補，推動兩岸交流「雙向奔赴」，實現心靈契合「無縫銜接」。啓動儀式上舉行「閩台青年體育交流基地」和「馬尾區青年人才基地」的揭牌。

本次活動將安排與世界冠軍面對面、歷史文化研學、大型企業參訪、兩岸體育學生座談與友誼賽等活動，希望兩岸青年學子感受體育運動魅力，增強體育精神，為兩岸學子搭建相互理解的平台，也為台灣青年來大陸發展有更多了解。

本次交流營由福建省體育局指導，福州市馬尾區人民政府、福建體育職業技術學院、福建省舉重運動管理中心、共青團福州市委員會、陽光學院、福州市台胞投資企業協會聯合主辦，共青團福州市馬尾區委員會、福州市馬尾區委人才工作領導小組辦公室、福州市馬尾區委台港澳工作辦公室、福建船政文化管委會、福州市馬尾區文化體育和旅遊局共同承辦，福州市馬尾區青年志願者協協辦。