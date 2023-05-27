4歲童學卡通「雨傘當降落傘」！26樓墜下緊急送醫

▲大陸湖南一名4歲半的小孩學動畫片情節，把雨傘當成降落傘從26樓跳下去，導致身體多處骨折。（圖／翻攝搜狐新聞）

圖、文／CTWANT

大陸湖南一名4歲半的小孩學動畫片情節，把雨傘當成降落傘從26樓跳下去，導致身體多處骨折，消息曝光後引起關注，不少網友驚呼從26樓跳下僅骨折，「根本就是奇蹟」。

綜合陸媒報導，事發於26日下午，湖南吉首一名4歲半的孩子小明手持一把雨傘，從26層的視窗跳出，當時家中沒人照看他，他模仿動畫片中的情節，把家中沒有安裝防盜網的窗戶推開後，拿雨傘當成降落傘從窗口跳下。

該名小孩跳下後，先撞到一棵樹上，然後才掉到了地上，加上他的體重輕，墜落的時候有傘，墜落速度和衝擊力都減少了，被救護車載走時，除了右手之外，其於四肢均骨折。

知情人透露，小孩家中其他地方都裝了防盜網，可能是陽臺高就沒裝，而小孩媽媽在外省上班，爸爸也經常跑外地，奶奶帶著他和姐姐，事發時奶奶下樓去接姐姐了。

消息曝光後，網友紛紛驚呼「這就是奇跡啊」、「若說沒有神明護佑，小孩怎能不死」、「這孩子腦洞很大，冒險精神六顆星」、「家長應該安裝上防盜窗，以免出現類似事件」、「小時候的教科書是把傘當降落傘跳崖，再把傘當船用。我當時很想嘗試來著。」

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