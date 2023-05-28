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大陸 大陸焦點 特派現場

在滬台胞闔家共賞皮影戲　歡樂迎六一

記者趙禕/上海報導

「皮影戲好不好看?！」「好看！」
「看的開不開心?！」「開心！」
「下次還要不要再來?！」「要！」

在孩子們童稚的歡聲笑語中，一場「歡樂迎六一．共賞皮影戲」親子活動快樂的圓滿結束。

這是上海市台灣同胞投資企業協會為了迎接即將到來的六一國際兒童節特別舉辦的活動，讓在上海的台胞爸爸媽媽帶著小朋友近距離感受中國傳統文化魅力，體驗非遺皮影藝術，一起度過愉快的週末時光。

▲▼在滬台胞家庭在上海木偶劇場欣賞非遺皮影藝術「九色鹿」提前歡慶六一國際兒童節。（圖／記者趙禕攝）▲▼在滬台胞家庭在上海木偶劇場欣賞非遺皮影藝術「九色鹿」提前歡慶六一國際兒童節。（圖／記者趙禕攝）▲▼在滬台胞家庭在上海木偶劇場欣賞非遺皮影藝術「九色鹿」提前歡慶六一國際兒童節。（圖／記者趙禕攝）

這場活動在上海木偶劇場舉行，演出開始前，木偶劇團的工作人員帶著參加活動的台胞爸爸、媽媽、爺爺、奶奶和小朋友們參觀劇團裡陳列的各式木偶、人偶和皮偶，為他們介紹每一個道具的角色和故事，以及它們的製作技藝，大人小孩們都聽的津津有味；看到重達90公斤，要由三個人才能舉著演出的大象人偶，小朋友們更頻頻發出驚訝的讚嘆。

▲參觀的大人、小孩們仔細聆聽解說員介紹各式各樣的木偶、人偶、皮影戲道具。（圖／記者趙禕攝）▲參觀的大人、小孩們仔細聆聽解說員介紹各式各樣的木偶、人偶、皮偶道具。（圖／記者趙禕攝）

活動還邀請來自公益社團愛星堡和湛藍公益的心智發展障礙孩童們共同參與，讓更多需要關心和幫助的孩子們在這個快樂的節日裡，感受市台協大家庭的溫暖。上海市台協常務副會長林建雄祝福所有的會員家庭幸福美滿、小朋友們健康快樂成長，希望活動能向孩子們傳遞知識和正確的價值觀，幫助大家開拓視野、培養觀察能力，並從中學到寶貴的人生道理，懂得如何與人交往，勇敢面對困難，為孩子們創造更美好的未來。

▲活動邀請了來自公益社團愛星堡和湛藍公益的心智發展障礙孩童們共同參與。（圖／記者趙禕攝）▲活動邀請了來自公益社團愛星堡和湛藍公益的心智發展障礙孩童們共同參與。（圖／記者趙禕攝）
▼上海市台協常務副會長林建雄。（圖／記者趙禕攝）▼上海市台協常務副會長林建雄。（圖／記者趙禕攝）

今天活動演出的劇目是皮影戲「九色鹿」，故事講述善良的九色鹿總在危難時刻幫助他人不求回報，最終不顧自身安危挽救蒼生的故事；這部海派多媒體皮影戲結合了中國題材與敦煌文化魅力，劇團表演人員手裡的皮偶活靈活現，配合節奏鮮明的背景音樂，把故事演繹地惟妙惟肖。這場光影美學盛宴讓大人小孩們看得目不轉睛，還不時爆出激情的歡呼；演出最後演員們還走到幕前讓小朋友們親眼看到他們怎麼操控這些皮偶。

▲本場活動演出的劇目是皮影戲「九色鹿」。（圖／記者趙禕攝）▲本場活動演出的劇目是皮影戲「九色鹿」。（圖／記者趙禕攝）
▼大人小孩們看得目不轉睛，還不時爆出激情的歡呼。（圖／記者趙禕攝）▼大人小孩們看得目不轉睛，還不時爆出激情的歡呼。（圖／記者趙禕攝）
▼演出最後，演員們走到幕前讓小朋友親眼看到他們怎麼操控這些皮偶。（圖／記者趙禕攝）▼演出最後，演員們走到幕前讓小朋友親眼看到他們是怎麼操控這些皮偶。（圖／記者趙禕攝）

活動現場還準備了抽獎環節，由市台協副會長王躍和婦幼工作部部長陳琍立抽出幸運的獲獎者，給他們送上驚喜小禮物，給劇場帶來滿滿的歡慶和喜悅氣氛。演出結束後，劇團還安排演員們帶著劇中的角色和小朋友們互動，讓大家和皮偶合影留下美好的紀念。這場活動由市台協會員企業佳格集團和上海巧語思食品公司友情贊助，市台協婦幼部的義工媽媽們也在現場為大人小孩們提供溫馨的服務。

▲活動現場的抽獎環節給幸運的獲獎者送上驚喜小禮物。（圖／記者趙禕攝）▲活動現場的抽獎環節給幸運的獲獎者送上驚喜小禮物。（圖／記者趙禕攝）
▼劇團演員帶著劇中角色和小朋友們互動，讓大家和皮偶合影留下美好的紀念。（圖／記者趙禕攝）▼劇團演員帶著劇中角色和小朋友們互動，讓大家和皮偶合影留下美好的紀念。（圖／記者趙禕攝）
▼活動在孩子們童稚的歡聲笑語中圓滿結束。（圖／記者趙禕攝）▼活動在孩子們童稚的歡聲笑語中圓滿結束。（圖／記者趙禕攝）

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