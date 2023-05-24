「生育津貼+薪水」逼媳婦上繳　公公打回娘家告狀！結局超療癒

▲婆婆要原PO拿出生產津貼與薪水。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

這婆婆臉皮比山壁還厚？一名人妻抱怨，目前在家裡坐月子，結果婆婆認為「生產（育）津貼不可獨佔」，同時婚後薪水也該給她才對，一番話讓原PO感到莫名其妙。殊不知公公還理直氣壯，主動打給娘家告狀，結局威猛神展開，引發網友大讚「娘家媽媽好帥」、「媽媽嗆得好」。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》透露，她才剛誕下寶寶不久，目前正在坐月子休養，然而厚臉皮的婆婆要求「生產（育）津貼不可以獨佔」，且認為婚後薪水也要交給她保管。

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面對婆婆荒謬的要求，原PO直接變身「逆媳」不予理會，豈料公公直接打給娘家告狀，所幸原PO媽媽也不是省油的燈，秒回嗆「（媳婦）10個有6個賺錢全部交給公婆，再來跟我說」，一番話秒讓公婆惦惦了。

底下網友也開噴，「生孩子是妳，她有出到什麼力嗎？老不要臉的」、「親戚有遇到上門提親時，未來婆婆直接說將來薪水必須全部上繳，親戚長輩直接回絕婚事了」、「公公竟然敢打這電話...禮義廉恥等級超高的」、「這根本鬼故事啊」、「如果賺得錢要交給婆婆，誰要結婚啊」、「問她以前有沒有把錢都給她婆婆」、「我是毒菇叫我薪水上繳公公」。

也有網友反問，「你老公是媽寶嗎？真的GY婆婆」、「你隊友有沒有講話」、「把隊友賣還給他爸媽吧」。原PO則無奈回應，已經吵過了，「豬隊友愚孝...他不覺得丟臉」。

留言串中，釣出一名終極苦主哀喊，20年前的崩潰往事，「我該說...我婆婆就是直接私下偷刻我的印章，偷領走我的生產津貼，這件往事嗎？」氣得其他人妻大罵，「 哇真的太缺德了，可以提告欸」、「好誇張喔」。