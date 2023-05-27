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打方向燈換車道遭罰3000！他怒PO照「哪裡違規？」眾人秒揪2關鍵

▲原PO抱怨，打方向燈變換車道，卻遭人檢舉罰3000。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO抱怨，打方向燈變換車道，卻遭人檢舉罰3000元。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

一名男子近日收到一張「行駛高速公路未依規定變化車道(變換車道未依規定全程使用方向燈)」的罰單，遭罰3000元，但他卻發現，照片中自己明明有打方向燈，事後打電話詢問警方，依然得到「沒打方向燈」的回應，去申訴也沒用，讓他痛批「現在警察都這樣亂開單？」貼文一出，馬上有網友揪出挨罰關鍵，直言「只送一張要偷笑了」。

一名網友在臉書「爆料公社」發文指出，他今年3月12日開車行經國道1號南向232.5公里時，遭人檢舉未打方向燈，但照片中卻顯示，他在變換車道時，左後方向燈有亮起，事後他尋求申訴管道無果，詢問警方說法，警方仍堅持是「沒打方向燈」，讓他不禁納悶「這樣到底是哪裡有違規？方向燈沒打？現在警察都這樣亂開單？」

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▲原PO抱怨，打方向燈變換車道，卻遭人檢舉罰3000。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

貼文曝光後，不少網友隨即看出原PO違規的重點，紛紛留言「方向燈在變換車道需全程使用。這個去申訴應該只會換到一張處罰項目正確的重開罰單…只送一張要偷笑了」、「一打燈就轉向，所以後車才不爽檢舉的，說切就切」、「變換車道本來就是原車道打，等車子完全進隔壁車道才能關掉，車子未完成車道變換前，就關掉被檢舉剛好而已」。

▲原PO抱怨，打方向燈變換車道，卻遭人檢舉罰3000。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

另外，也有網友指出，原PO方向燈亮度太低，才會看不清楚就竟有無打方向燈，「深紅色尾燈蠻帥的啊，沒毛病，罰這個錢值得」、「如果不是你的有偷改車燈殼，要馬就是檢舉的那台前檔貼太黑」、「怪自己燈殼貼那麼黑幹嘛！自找罪受，鼻子摸一摸乖乖去繳罰單吧！然後趕快把燈膜撕了」、「是不是有貼膜？顏色怎麼那麼深」。

對此，原PO則強調，車子尾燈並沒有貼膜，有改裝燈組，且驗車也沒問題。不過有網友則回應，「其實驗車不太會看尾燈有沒有貼膜（只要不要奇怪的顏色）大燈比較會看，路上若被民眾檢舉尾燈貼深色膜，就會叫你回監理站驗車了。」

▼原PO強調，沒有在尾燈貼黑膜。

▲原PO抱怨，打方向燈變換車道，卻遭人檢舉罰3000。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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