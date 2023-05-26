挖呀挖正妹老師「用餐照流出」　風向大轉網驚喊：真的頂

圖文／鏡週刊

中國武漢正妹黃老師著洗腦兒歌《小小花園》 的歌詞「挖呀挖」爆紅，抖音觀看次數破億，展現十足人氣，不過黃老師也人紅是非多，先是被起底真實年齡已40歲，又被批本尊與鏡頭前有落差，不過最近黃老師一段飯局影片曝光後，又掀起大票網友討論，讓粉絲直喊「顏值還是很頂的」。

黃老師因「挖呀挖」爆紅，日前出席湖北一處公益活動中，並與官員唱跳爆紅兒歌，但被捕捉到「零修圖」畫面，讓大票網友玻璃心直喊差太多，批評「網紅都是見光死」，不過最近又流傳一段黃老師與一群男性用餐的畫面，雖然不確定對方是誰，但看得出來，期間黃老師似乎相當開心，多次展露笑容。

影片中，黃老師的五官精緻、氣質清新，讓網友讚聲連連，有別於日前參加公益活動被嘲諷醜，這次黃老師在飯局的容貌，再度掀起網友討論，紛紛直喊：「顏值還是很頂的」「喜歡黃老師，不要理黑粉亂黑」「熟悉的黃老師回來了」「不要張大嘴的話，黃老師是真的漂亮」。

值得一提的是，飯局中黃老師身旁有一位男性，貼心地陪伴在旁，席間黃老師還將擦過的紙巾遞給了該名男子，對方也很自然地接過，至於這個男性是友人、助理或男友，其身分都令外界議論紛紛。

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