康友-KY掏空案重大進展　主嫌泰國落網將押解回台

▲中國地產大亨王命亮與康友前任董事長黃文烈涉嫌聯手掏空康友，已遭北檢發布通緝。（讀者提供鏡週刊使用）

圖、文／鏡週刊

一度榮膺生技股王的康友-KY爆發掏空案，造成上萬投資人傾家蕩產，時任董事長黃文烈即潛逃海外遭台北地檢署通緝及起訴，本刊掌握權威消息指出，黃文烈已在泰國落網，檢警正在協調遣返作業，近日可望將他押解回台受審。

檢方查出，主導掏空案的幕後黑手除黃文烈，還有印尼籍中國房產大亨王命亮，他因旗下廈門奔馬實業、廈門協力集團爆發財務危機，涉夥同黃文烈炒作康友詐得201億餘元。

檢方去年3月依違反證券交易法等罪起訴王命亮、黃文烈等29人，發現王命亮等人分別透過股市炒手鄭光育等人，利用人頭帳戶統一調派炒股資金，以相對成交等方式拉抬康友股價，從2018年9月至10月間，短短1個多月就將股價從300多元炒至500多元。

後來康友-KY爆出財報不實及掏空後，黃文烈與妻兒隨即落跑國外，由於康友股價一度衝上538元，榮登生技股王，市場發現黃文烈偷賣股且行蹤成謎，引發拋售效應。

檢方進而查出，康友在中國的孫公司「六安華源製藥有限公司」營運困難，把設備抵押給贛州銀行廈門分行，貸得7億元，卻未揭露在財報中，涉及財報不實，2名簽證會計師也被指控不實簽證，造成上萬名康友股民受害。



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