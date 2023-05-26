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家登精密深耕新北土城　響應六大產業區域政策

▲家登精密深耕新北土城 響應六大產業區域政策。（圖／新北市經發局提供）

▲家登精密於2020年計畫投入新臺幣9億元，在土城區興建精密加工廠辦空間（圖為建物模擬圖）。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市著名晶圓傳載解決方案廠商家登精密，是半導體產業巨頭的重要合作夥伴，透過新北招商一條龍服務，家登精密於2020年計畫投入新臺幣9億元，在土城區興建精密加工廠辦空間，現正持續進行中，公司並籌備再加碼新台幣5億元，於三峽設立廠房及辦公室，是企業根留新北的優良典範。

新北市經發局長何怡明指出，新北市有約30萬家公司行號及工廠，是全國第一工商大城，其中土城為六大產業區域「智慧製造」的重點發展區，以「精密機械及高端零組件製造」轉型發展為主軸，延續既有「民生化工」發展為輔，不僅交通便捷利多，更串聯頂埔科技園區及永寧科技園區，讓土城成為科技廊道核心，帶動周邊生活圈蓬勃發展。

何怡明表示，家登精密於1998年成立於新北市土城區，創辦人邱銘乾董事長及林添瑞副董事長皆為新北在地人，因熱愛家鄉選擇在此設立公司，經過多年努力與成長，家登精密從傳產模具廠蛻變，以「用心服務，熱情成長」為核心理念，目前已躍升為世界級半導體服務商，更於2020年跨入航太領域，鎖定航太操縱控制器桶身的液壓管件，應用於飛機液壓系統和流體系統，積極擴大事業版圖。

▲家登精密深耕新北土城 響應六大產業區域政策。（圖／新北市經發局提供）

▲「家登人成家計畫」投入上億元資金購買建地，已於新北市三峽區展開興建計畫。

何怡明說，家登精密創立以來獲第16屆國家磐石獎、第30屆創業楷模、第11屆小巨人獎、第17屆產業科技獎等多項國家級獎譽肯定，證明長期堅持投入研發與創新的豐碩成果。為響應新北ESG政策，並達成全球永續發展目標，家登精密於2022年成立永續發展委員會，積極導入能源管理、水資源管理及規劃再生能源使用，為地球永續發展盡一份心力。

近期更結合AI及數位化技術輔導供應鏈碳盤查及節能減碳，預計2030年將可達成20%節能成效，並於2030年前達成RE100。此外公司亦積極落實重視員工的經營理念，於2021年啟動「家登人成家計畫」，投入上億元資金購買建地，已於新北市三峽區展開興建計畫，讓符合條件的員工以低於市價10至20%價格買到房子，實踐善待員工、追求「久久長長」永續經營的核心理念。

經發局表示，招商一條龍對於所有投資新北的廠商總是全力以赴，積極協助任何投資及行政流程所面臨的問題，自2019年至今已輔導216案，投資金額超過新臺幣4100億元，創造逾8.7萬個就業機會，未來將持續攜手企業共同努力，為新北經濟增添動能，打造安居樂業的永續城市。

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