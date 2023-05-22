媽媽遺體塞冰箱5年！男藏屍詐領補助73萬...出庭認罪曝原因

▲新北男將已去世母親遺體塞冰箱達4年多，並詐領母親社會補助達73萬餘元。（資料圖／ETtoday記者攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市蔣姓阿嬤因病送醫不治，其子將遺體領回冰在家中冰箱，且未辦理死亡及除戶登記，反而持續詐領社會福利金，長達4年多73萬餘元。去年男子因家暴女兒，女兒接受社工關懷時提及「阿嬤在冰箱不肯出來」才讓這起冰箱藏屍案曝光，男子也被偽造文書等罪起訴。今（22日）法院開庭，男子全認罪並向法官解釋原因。

去年8月16日男子的女兒在學校與老師訪談過程中，少女突開口說：「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，接著又不願詳談細節，老師驚覺情況不對，立刻通報社會局，社工當天前往少女住家了解情況，發現蔣嬤遺體呈現V字形被冰在直立式冰箱的冷藏室，當場報警處理。

經檢警調查發現，蔣姓阿嬤於2017年10月25日經送往醫院急診，當下身體僵硬無反應，經搶救仍回天乏術，遺體由兒子帶回。66歲兒子明知母親病逝，卻為領取母親社會福利津貼，未辦理死亡登記、除戶登記，而是將遺體冰在租屋處冰箱冷藏室，營造出母親還在世假象。

男子2017年、2019年偽造母親用印，向新北市政府社會局請領社會福利津貼，包括低收入戶補助、弱勢補助、租金補助、老人重陽金、老人健保，4年多領取73萬8008元，另詐領八里區公所水電補助2880元及生活補助金11000元，總計75萬1808元。

「藏屍男」被檢方依行使偽造私文書罪、詐欺取財罪提起公訴，建請法院從一重詐欺取財罪論處，詐欺犯罪所得宣告沒收，如全部或一部不能沒收，將追徵其額。

今（22日）法院開庭，「藏屍男」全認罪，並向法官訴苦「是照顧母親才沒錢」，母親去世後沒錢安葬加上小孩唸書，才沒去做死亡登記，而持續以母親名義申請補助，更懇求法官能看在小孩未滿18歲，可以從輕量刑。

新北市政府代理人也指出，去年已發16張繳還通知書給男子進行分期償還，償還部分已累積多少要再查，下次開庭會再提供資料，至於量刑則無意見。法官諭知準備程序終結，7月行審理程序。