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社會 社會焦點 保障人權

彰化警變路怒浩克！控對方肇逃仍被記一大過　所長連座慘遭拔官

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田中分局源泉派出所一名43歲邱姓警員，昨(21)日下午約6點下班返回南投時，行經名間鄉員集路時， 與64歲張男發生行車糾紛，被控為攔下對方連續從後追撞5次，害對方車輛失控撞向山壁翻覆！對此，邱也指控是張男先肇事逃逸他才會追車要討回公道，但一路上張男忽左忽右蛇行，忽快忽慢，最後他因煞車不及才撞上對方的車，彰化縣警局祭出連坐重罰。

▲▼ 南投縣名間鄉昨(21)日下午6時許，員警與民眾發生行車糾紛。（圖／民眾提供）

▲ 南投縣名間鄉昨(21)日下午6時許，員警與民眾發生行車糾紛。（圖／民眾提供，下同。）

邱姓員警事後說明過程，也告知長官，並澄清指出，昨天他值勤完勤務下班返回南投，行駛在二水鄉員集路上，張男先擦撞到他的後視鏡，雙方停靠路邊下車，邱便要求「要叫警察來」，張說「不要」，隨即開車離去，張肇事逃逸意圖相當明顯，邱立即打電話請所同事支援攔查．他也開車追張男，但對方開車忽左、忽右，忽快、忽慢，甚至急煞，雙方追逐近3公里，他才來不及撞到對方的車才翻車，「事情完全不是如張男所說」。田中警方也表示，一切尊重南投警方調查。

▲▼ 南投縣名間鄉昨(21)日下午6時許，員警與民眾發生行車糾紛。（圖／民眾提供）

調查結果尚未出爐，下午4點彰化縣警局火速祭出懲處，督察長謝錫釗表示，田中分局源泉派出所邱姓員警於昨(21)日下班時段，與民眾發生行車糾紛，沿路競駛追逐，致生交通事故。

謝錫釗強調，案經召開人事會議決議，邱員涉嫌公共危險等罪案，本局將全力配合南投縣政府警察局依法偵辦。有關邱員行政責任從重核予記一大過並調整服務地區；所長考核監督不周，核予記過一次並調整非主管職務；分局長核予申誡二次處分，另其他人員考核監督責任併案追究。

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