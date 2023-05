雪梨市中心大樓狂燒！外牆「整片崩落」驚人畫面曝　出動百人灌救

▲ 火勢導致建築外牆崩落。(圖/翻攝自Fire and Rescue NSW)

記者陳宛貞/綜合外電報導

澳洲雪梨市中心一棟建築25日發生大火,竄起陣陣濃煙,畫面相當驚人,且烈焰將建築外牆燒毀,導致大塊磚頭重砸地面,令周圍民眾驚慌不已。這起事故還導致封路、輕軌停駛,所幸出動逾百名消防員後已經控制住火勢。

SURRY HILLS | Wall collapses as major fire engulfs seven-storey building. New video footage, released by FRNSW, shows the moment a wall from an engulfed building in Surry Hills came crashing down onto the street below. pic.twitter.com/mZeYGg1Kox