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澳交換生「誤食老鼠藥」近況曝！　IG首發文認：接受心理健康幫助

▲▼澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）在IG發文報平安。（圖／翻攝自IG／alexshorey99）

▲澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）在IG發文報平安。（圖／翻攝自IG）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）因誤食老鼠藥命危，最後募得約400萬元新台幣乘坐醫療專機回到澳洲治療。目前他病情已經好轉，更在個人IG發文報平安，並向所有給予幫助的人表達感謝，目前正在接受心理健康的幫助。

肖雷日前將IG帳號從私人轉為公開，並在限時動態po文報平安，「給那些所有關心我的人，不論是發訊息、捐款或是嘗試以任何方式幫助我的人，我真的非常感謝，發生的一切到現在都讓我感到不知所措，但我想讓你們知道我過得很好。」

▲▼澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）在IG發文報平安。（圖／翻攝自IG／alexshorey99）

肖雷身體狀況已逐漸好轉，他也提到了現在的治療狀況，「我正在做物理治療，慢慢恢復肌肉的力量，我也正在接受心理健康的幫助，整個狀況正在改善，從感到無助到看見大家為我所做的一切，這對我來說意義重大。」

▲▼澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）在IG發文報平安。（圖／翻攝自IG／alexshorey99）

▲肖雷的IG有許多在台灣出遊的照片。（圖／翻攝自IG）

肖雷3日搭乘醫療專機返回澳洲，布里斯本亞歷山德拉公主醫院的毒物專家指出，肖雷的體內確實有高濃度的毒素，且有左胸局部塌陷，心包膜積水以及腎上腺功能不全等情況。

肖雷的家人6日也替他拍攝一段影片，儘管他躺在床上顯得有些虛弱，仍看著鏡頭感謝所有幫助他回家的熱心人士。肖雷的爸爸說，經過醫院的治療後，儘管距離痊癒還有很長一條路要走，不過兒子的身體狀況確實已逐漸好轉。

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