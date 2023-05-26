補班日過太爽！「這2類人」明年少休5天假　全場喊爽

▲原PO抱怨，明年少休5個補班日。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

明（2024）年僅「2月17日要補班」，而且是等到春節放完才補班，以落實周休二日意旨。不過有網友直呼，公司遇到補班日都直接放假，等於今年多休了6天假，然而未來5年都只有1補班日，讓他哀喊「每年硬是少放5天假，真的好扯！」該文反遭網友砲翻，「怎樣都要被罵欸！」

不少上班族歡呼，認為明年只有1天要補班，認為是個好政策，等於年假從2月8日休到14日，其中2月17日是要補除夕前一日的2月8日，「太好了！才不用一直補班補課，寧願正常上班！」

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至於3天以上的連假，也只剩開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、兒童節及民族掃墓節（4日）及端午節（3日）。至於中秋節（9月17日）與雙十節（10月10日）都只有單休一日。

事實上，今年有6個地獄補班日，卻有2類人爽爽不用上班，就是外商與科技業。對此，一名網友跳出來哀喊，他與朋友爽放補班日，等於今年額外多了6天假，面對未來5年都只剩下1天補班日，「每年硬是少放5天假，真的好扯...可以不要這樣亂改嗎？」

底下網友熱議，「還好，特休夠多就不怕」、「離職可以無條件休息」、「怎樣都要被罵欸」、「服從多數，要補班的公司多過不補班的公司，爽啦」、「既得利益者，公司補班不扣假算是福利」。

要是嫌明年假期不夠長，拿出特休準沒錯，《ETtoday新聞雲》也整理出請假攻略懶人包，其中以春節天數最長，若2月5日至7日均請假，可以一連休息12天。

元旦｜休3天：12/31－1/2

春節｜請3天休12天：2/3－2/14（請2/5－2/7）

和平紀念日｜請2天休5天：2/24－2/28（請2/26、2/27）

清明連假｜請3天休9天：3/30－4/7（請4/1－4/3）

勞動節｜休1天：5/1

端午節｜休3天：6/8－6/10

中秋節｜請1天休4天：9/14－9/17（請9/16）

國慶日｜請1天休4天：10/10－10/13（請10/11）

▼2024年請假攻略、行事曆。（圖／記者曾筠淇製）