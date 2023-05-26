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炸雞攤闖禍「整片噁心黑油流馬路」　慘被公共危險罪送辦

▲▼「噁油漏馬路」大擴散　肇事炸雞攤慘了...恐犯這罪還得吞罰單。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲炸雞店廢油流出，環保局立即派溝渠隊1車3人，以木屑吸附油漬，續以洗衣粉刷洗地面完成清理。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山區維新路、光明路口昨（26）日凌晨1點多路面出現大量油汙，警方接獲後先在現場擺放交通錐示警，經查看後發現是路口炸雞攤的料理台漏油，緊急通報高雄市環保局處理。警方表示，油液外漏致生道路往來危險，恐涉妨害公眾往來安全罪，已通知業者到案說明後移送偵辦。

鳳山分局成功派出所於26日1點多接獲報案，維新路、光明路口路面有油漬情形，警方到場後，立即擺放交通錐警示往來用路人行車安全，並於現場指揮交通。

▲▼「噁油漏馬路」大擴散　肇事炸雞攤慘了...恐犯這罪還得吞罰單。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼炸雞攤廢油漏馬路，警方獲報後於現場指揮交通。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼「噁油漏馬路」大擴散　肇事炸雞攤慘了...恐犯這罪還得吞罰單。（圖／記者賴文萱翻攝）

經初步查看為路口一家炸雞攤料理臺漏油，由於該地點為道路斜坡，油液順著坡度流散。警方則通報環保局到場協助清理，環保局派出1車3人，以木屑吸附油漬，再用洗衣粉刷洗地面，於2點55分清理完成，所幸無往來民眾因此受傷，也無衍生交通事故。

不過，由於炸雞攤油液外漏致生道路往來危險，恐涉妨害公眾往來安全罪，鳳山分局已通知業者到案說明後移送偵辦。

▲▼「噁油漏馬路」大擴散　肇事炸雞攤慘了...恐犯這罪還得吞罰單。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲環保局立即派出1車3人，以木屑吸附油漬，續以洗衣粉刷洗地面完成清理。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，環保局立即派出1車3人，以木屑吸附油漬，續以洗衣粉刷洗地面完成清理。環保局表示，經查為炸雞攤廢油流出污染地面，違反廢棄物清理法第27條第2款規定，裁處1200元～6000元罰鍰，後續清除費用一併向污染行為人求償。

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