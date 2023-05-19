中油林園廠爆「丙烯外洩」3個月　高市府出重手！開罰198萬





▲中油林園廠爆「丙烯外洩」3個月，高市府派員進場稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市環保局近日接獲檢舉，指中油林園廠自2月底至今有丙烯洩漏5,000噸狀況，17日立即派員進場稽查，發現該廠輕油裂解製程丙烯精餾塔換熱器破損，導致丙烯跑進換熱冷卻水中，確實有丙烯洩漏情形。今（19）日宣布，依空氣污染防制法處分198萬元並命該廠製程5月底前停車完成改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中油林園廠爆「丙烯外洩」3個月，高市府出手開罰！令限期改善。（圖／記者賴文萱翻攝）

該廠輕油裂解製程流程以重石油腦作為原料，經裂解、初餾及汽提產出乙烯及丙烯及其他石油化合物。經比對丙烯轉化率，發現今年丙烯純化過程效率較低，經問廠方人員說明原因可能為丙烯精餾塔換熱器破損洩漏，以致效率降低，有部分丙烯進入冷卻水之情形。

市府環保局依據『揮發性有機物空氣污染管制及排放標準』第 13 條規定，石化製程原物料或產品輸送管線不得破損，該廠換熱器破損洩漏丙烯至冷卻水，違反前揭規定，將依空氣污染防制法第23條及第62條處分，並令其於5月22日前停車進行改善，環保局將於該廠改善完成後進場稽查確認，並調閱工業區空氣品質監測站及該廠廢水處理設施數據，並未發現明顯異常。

環保局強調，將持續透過空品測站、微型感測器、連續自動監測設施及智慧辨識判煙監視器等，監測林園工業區及中油林園廠周邊空氣品質，並派員24小時駐守，可於第一時間至現場查核狀況。並也將持續追蹤中油林園廠改善進度，確認完成檢修，杜絕洩漏情事，呼籲請業者勿心存僥倖。