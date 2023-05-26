台人濟州島車禍「遊覽車撞飛畫面曝」　僅輕傷關鍵：全員繫安全帶

記者張寧倢／編譯

台灣旅行團於在韓國當地時間25日10時30分於濟州島發生車禍，交通部觀光局則表示，有7人輕傷，送院治療後已經出院。南韓警方分析，旅客全員都繫上安全帶才避免了更大傷亡，出發前司機還曾說「沒繫安全帶就不開車」。台灣遊客受訪也證實，出發前有被提醒要繫安全帶。

▲台灣一個34人旅行團（含旅客33人、領隊1人）自5月24日至5月27日到南韓旅遊，卻在濟州島發生遊覽車遭撞事故。（示意圖／CFP）

韓媒指出，受事故影響共37人，包含遊覽車上34名台灣遊客、司機、導遊與肇事的50多歲卡車司機。事故現場影片可見，旅行團遊覽車行經十字路口時，遭到闖紅燈違規右轉的25噸自卸卡車從車身右側撞上，撞擊力道之大，連路口紅綠燈桿都被撞斷。

當地目擊者指出，車禍當下發出宛如大砲般巨響，「以為是戰爭開打的程度，撞擊聲非常地大。」濟州東部警察署交通調查組組長姜仁哲（音）表示，從車輛損毀狀況來看，事故當下承受了不小的衝擊，且乘車者人數眾多，卻沒有造成任何乘客重傷或死亡，這是因為車上所有人都繫好了安全帶才避免重大損失，「繫安全帶是車禍中確保安全最可靠的方法。」

韓媒KBS在當地醫院採訪傷者，其中一名台灣男性遊客表示，「（上車時）都有交代要繫安全帶，這個是很好的動作。」有報導也提到，警方表示，55歲李姓駕駛出發前甚至說「如果沒繫安全帶就不開車」，還認真檢查了每一位乘客都有繫好安全帶。

▼台灣旅客受訪畫面（1'27"起）

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台旅行團遊濟州島出車禍 「7人輕傷」已出院！人在飯店休息中

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