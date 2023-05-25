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醫院A健保「未達10萬」免送檢調！最高直接開罰20倍　1情況例外

▲▼ 健保署。（圖／記者嚴云岑攝）

▲健保新制！醫院A健保「未達10萬」免送檢調直接罰。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

醫療院所一旦被查獲A健保，無論金額多寡都會送地檢署偵辦，但因司法程序繁雜，開罰都已是數年後，難以起嚇阻作用。為此，健保署修正行政條文，訂下10萬元移送門檻；即起虛報金額未滿10萬元者，健保署可直接裁罰最高20倍罰鍰，還恐終止健保特約資格。

過去健保署對於醫療院所虛報案件，會依情節輕重祭出不同行政處分，但若涉及密醫、申報非保險對象費用、自創就醫紀錄等涉及刑事案件等「故意」事項，無論金額多寡，都會移送地檢署交由司法偵辦。

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根據健保署統計，99年至109年止，每年平均函送95件虛報醫療費用案件，但經檢調偵辦後，有62%都是緩起訴、不起訴11%，僅有27％提起公訴。亦即僅有不到3成「故意」案件遭刑事立案。

「當下開立罰鍰警戒效果比較強。」健保署企劃組參議董玉芸表示，健保署查獲虛報醫療費用時，除了可停止健保特約1~3個月外，還可依《健保法》81條處虛報金額2倍至20倍罰鍰，但送到地檢署後，就要等司法機關處理後才能罰，「拖幾年再開就沒感覺了。」因此才會修正行政條文，以達即時遏止之效。

董玉芸提到，該項修正條文已於昨日上路，即起療院所若被查獲「故意」虛報，只要金額未滿10萬，健保署就可立即開立行政處分；但若經調查涉及密醫罪，則不適用10萬元門檻，一律移送地檢署偵辦。

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