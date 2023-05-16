▲健保部分負擔新制預計7月1日上路！中低收等3族群不受影響。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長薛瑞元將於5月19日前往日內瓦世界衛生大會（WHA）幫台灣發聲，今（16）日接受媒體聯訪時表示，會在去WHA前預告健保部分負擔新制，預告期縮短為30天，若期間無重大意見，將在7月1日上路。健保署強調，新制上路後，現行法定免部分負擔民眾、中低收入戶、持身心障礙證證明等3族群將不受本次調整方案影響。

衛生福利部預告健保門診藥品與急診部分負擔調整方案，本次門診藥品部分負擔，在地區醫院及基層診所維持藥費100元以下免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%，最多收200元；醫學中心或區域醫院藥費100元以下，收取藥品部分負擔10元，101元以上收取20%，最多收300元。

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醫院所開立的慢性病連續處方箋，第1次調劑比照一般藥品處方箋需收取藥品部分負擔，第2次以後調劑維持免收，另為了鼓勵病情穩定的慢性病人至基層診所就診，基層診所維持免收慢性病連續處方箋部分負擔；而為減輕中低收入戶、身心障礙者的經濟負擔，不論就醫院所層級，藥品部分負擔均按照基層診所收費方式收取。

▲健保部分負擔調整。（圖／健保署提供）※點圖放大

健保署表示，為將大醫院急診資源保留給急重症病人，本次亦同時調整醫學中心及區域醫院急診部分負擔收費方式，依就醫院所層級別採定額方式收取；醫學中心調高為750元、區域醫院調高為400元，地區醫院和基層診所維持收取150元；中低收入戶與身心障礙者於醫學中心收取550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。

此外，現行法定免部分負擔的民眾，如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，及原本由其他單位補助的低收入戶、榮民、三歲以下兒童、警察消防海巡空勤軍人、油症患者、替代役役男等對象，不受影響；另為保障中低收入戶、持身心障礙證明民眾的就醫權益，亦不會受本次方案調整影響。

健保署表示，這次部分負擔調整的目的，是為落實分級醫療與珍惜醫療資源，期待民眾就醫分流，緩解大型醫院急診人滿為患的現況；對穩定的慢性病人而言，則鼓勵到基層診所就醫，不影響其就醫支出。在預告期間，健保署將持續蒐集各界意見並完備調整方案上路之相關配套措施，希望透過本次部分負擔調整，能引導民眾正確就醫行為，提升用藥安全，珍惜醫療資源，促進醫療服務效率，使健保效益極大化。