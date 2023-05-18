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醫界轟健保大砍150億！計算方式曝　周志浩：爭取成長率不低於4%

▲▼ 健保署。（圖／記者嚴云岑攝）

▲醫界轟健保大砍150億！周志浩：爭取成長率不低於4%。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

醫界批衛福部避免在選舉前漲保費，大砍健保總額150億。衛福部社保司長商東福說明，該金額是低推估算法不同所造成的差距，今年「醫療服務成本指數（MCPI）」計算方式已召開多次討論，醫界代表也有參與，最終共識為4年平均值。經計算，總額成長低推估率為1.053%，低於醫界預期的2.952%，才會有150億元落差。

健保總額上下限是各界長年關注的焦點，每年4月衛福部都會將下年度的總額範圍草案送健保會審查，待部長核定後才會報行政院，時間約落在5至6月；完成審查程序後才會再交由健保會討論年度總額協商及分配，包括各部門總額成長率、其他預算成長率等。

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商東福受訪時表示，健保總額低推估的計算方法需考慮到醫療服務成本、國保投保人數，以及人口結構改變率。然而，近年來受到景氣起伏影響，經常會出現兩年高、兩年低的情形，加上MCPI資料時間落後兩年，110年受到疫情影響，MCPI更呈現負值，最終各界代表決定採4年平均，避免剛好擷取到過高或過低的波段。

根據衛福部送交健保會的2024年總額範圍草案，以MCPI四年平均計算，2024年總額範圍低推估為1.053%，高推估為4%，都較過去5年為低，草案流出後也引發醫界不滿。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書表示，不要輕忽醫界的怒火，把人當韭菜的行為久了，一定會造成反撲。台大婦產科醫師施景中也寫道，新冠肺炎已經平息了，醫療相關人員重要性大減，隨時可以犧牲。

對此，商東福表示，健保總額的高低推估計算方式每年都被要求檢討，此次計算方式自去年底至今年3月17日止召開多次會議，並於3月底前得出結論，確認各代表無太大意見，才送出此草案。雖然計算方式已定案，但仍可以用其他方式拉高總額成長率，並不會直接少150億。

衛福部次長周志浩今（18）日也在行政院做出回應，衛福部最終調整健保費用時，仍會考量物價、新藥等成本，「將努力爭取行政院支持明年健保費用成長率不低於4%。」

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