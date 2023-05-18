健保總額砍150億？王必勝澄清「只增不減」：明年會多60億以上

▲健保總額砍150億？王必勝澄清「只增不減」。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

醫界批衛福部避免在選舉前漲保費，大砍健保總額150億，衛福部社保司今（18）日公布改採計算方式原因，強調「絕無砍150億元」。衛福部次長王必勝也強調，明年的健保總額相較於今年，不但沒有砍掉150億，而且應該還會增加60億以上，預計成長率會從今年的3.2%上升到4%以上。

健保總額上下限是各界長年關注的焦點，每年4月衛福部都會將下年度的總額範圍草案送健保會審查，待部長核定後才會報行政院，時間約落在5至6月；完成審查程序後才會再交由健保會討論年度總額協商及分配，包括各部門總額成長率、其他預算成長率等。

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衛福部社保司長商東福說明，低推估值是考量「投保人口結構改變對醫療費用之影響率」、「醫療服務成本指數改變率(MCPI)」及「投保人口預估成長率」3項因素來合併計算的成長率；有關MCPI計算項目，過去共識係參採主計總處公告之數值，惟數值落後2年，無法準確反映當下社經環境的實際狀況，屬於落後指標。

為解決此一問題，衛福部自111年至112年研議各種改善策略，並試圖建立即時性之各種MCPI預測模型，於111年11月召開專家諮詢會議，經各領域專家學者檢視，因部分推估方法及預測值均有不確定性或無法找到解釋力足夠模型，而採多年平均為相對合適且平穩之計算方式，其中4年平均較符合原MCPI指標波動趨勢。

▲健保過去5年總醫療給付成長率。（圖／翻攝王必勝臉書）

上述研析結果亦納入112年3月之「113年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍草案擬訂方向」會議討論，與會代表多數發言者皆同意採計4年平均較為妥適穩定(且較貼近MCPI成長趨勢)，且無強烈反對意見，因此將上述會議討論併同113年總額範圍草案，提至112年4月26日健保會諮詢。

王必勝也在臉書寫道，今年低推估計算公式今年有修改，原因是參數之一「醫療服務成本指數改變率MCPI」為落後指標，且每年波動很大，醫療服務提供者代表要求修改。修改方案由醫界專家提出，修改過程醫界、付費者代表、專家都有全程參與，並無明顯反對意見。然而，實際總額成長比率還要經過協商，每年都大約在年底定案，「過去結果大都接近高推估」。

王必勝提到，考慮到CPI（消費物價）、Cancer（癌症新藥）、 COVID-19（新冠疫情）等「3C」因素，衛福部向行政院積極爭取明年總額成長4%以上為目標，亦已獲得行政院支持，也對有人藉此議題做無謂的政治操作感到遺憾。