陸證實：中美商務部長將於APEC貿長會期間會談

▲大陸商務部長王文濤。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部25日證實，大陸商務部長王文濤將參加APEC貿易部長會，並在與會期間與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國貿易代表戴琪（Katherine Chi Tai）會談。

大陸商務部新聞發言人束珏婷表示，王文濤將於25日至26日參加APEC貿易部長會，期間將與美國商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪會談，就中美經貿關係和雙方共同關注的問題和美方交流。

▼美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（圖／路透社）



值得注意的是，懸缺4個月的中國大陸駐美大使職務，也終於在近日由前副外長謝鋒接任。謝鋒已於23日抵達華盛頓，他表示，中美應該順應時代潮流，摒棄冷戰思維和零和博弈，敞開胸襟，相向而行，以實際行動落實習拜達成的重要共識，探索新時期中美正確相處之道，相互尊重，和平共處，合作共贏。

根據《澎湃新聞》報導，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯分析，過前兩個多月的「凍結」後，現在中美高層交往開始重啟，接下來美方應該會有一些內閣級別官員陸續訪華。

至於這些潛在的高層交往是否會推動中美關係改善，吳心伯認為，還需要觀察接下來的見面和互訪能否產生積極效果，在具體的問題領域，能否解決一些問題，增進合作，「目前還不能太樂觀。」

▼美國貿易代表戴琪。（圖／路透社）

