男喝湯後嘔吐失聲　餐館查真相：被怪怪女投入不明液體

記者任以芳／綜合報導

大陸廣東省廣州市花都區一間賣豬腳飯的餐廳，平時都會提供免費湯品，本月7日遇到一件怪事，一名身穿粉色連衣裙的女子到店裡用餐，手裡還拎著黑色袋子，趁沒人注意竟然把不明液體倒入湯桶中，事後有一名男顧客來店裡用餐喝湯，當場嘔吐送醫治療，醫院化驗發現，竟然是洗潔液中毒。

綜合陸媒報導，餐廳負責人詹先生監視器完整拍下經過，當天下午2時22分許，身穿粉裙女子在店內用餐，剛好是下午用餐客人很少，詹先生母親一個人在門口休息，大概20多分鐘後，粉裙女離開店內。

大約一個多小時後，店裡才又來了一名男顧客，先盛了一碗湯，發現有一股怪味把湯吐了。當時，詹先生母親聽客人說湯有怪味，自己也盛了一碗喝，確實發現有一股像消毒水又像香精的味道，沒嚥下去也吐出來了。

隨後，這名男顧客繼續坐下用餐，並且使用調味料，過了一陣子，突然不斷嘔吐，情況十分糟糕。詹先生一家趕緊送男子去醫院檢查，疑似誤食混合洗碗精、洗衣粉等化學物質，導致喉嚨發炎，無法講話，事後診斷書初步診斷為「洗潔液中毒」。

▼ 女子行為怪異 。（圖／翻攝 光明網）

▲ 女子在湯鍋投入不明液體 。（圖／翻攝 光明網）



詹先生立刻調閱店內監視器，真相讓他毛骨悚然。粉裙女連續3次從黑袋子裡，拿出用黑色袋子包裹的礦泉水瓶，趁詹先生母親坐門口顧店，多次把瓶中液體倒入店內湯鍋和桌上的調料盒中。

粉裙女甚至把瓶中液體倒入杯子裡，大膽進出餐館廚房。整個過程中，她一直在張望觀察詹先生母親的動態以及店內監控，多次洗手後離開餐館。

「我們一家現在都不明白，我們和粉裙女子素不相識，她為什麼要選擇我家店裡做這種事。」詹先生也承擔顧客的醫藥費。至於粉裙女作案動機為何，目前還在等待警方調查結果。