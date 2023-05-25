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網傳浩克案「警方假懲處」LINE對話圖　中壢警澄清：謠言到此為止

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「超商浩克」案後，網路上出現許多謠言。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園「超商浩克」朱姓男子近日在超商內失控猛砸商品，造成兩名員警受傷。其中，王姓員警使用警棍時機與次數遭批過當，遭記2過並依《傷害罪》函送地檢署。事後，網路上瘋傳警方內部並無懲處，全為對外界表面交代的LINE對話截圖，引起不少討論。對此，中壢警方澄清，「警方人事確有懲處之事實。」

刑法補教界名師紀綱25日在臉書PO出一張LINE的對話截圖；內容指出，警分局為了杜絕外界、媒體說法，用懲處的方式止血，以此保護員警及機關，但行政懲處「自始不復存在」，「分局尊重、力挺值勤同仁的立場不變」。

▼網傳一段警方假懲處浩克案的LINE對話圖。（圖／翻攝紀綱臉書）

▲▼網傳浩克案「警方假懲處」LINE對話圖　中壢警方澄清：真的有懲處。（圖／翻攝紀綱臉書）

對此，紀綱老師表示，「公權力的行使可以這麼荒唐！！！欺騙基層，欺騙社會大眾。如果當初懲處過程有瑕疵，不就是桃園警局的錯。如果懲處程序沒有瑕疵，員警確實違法，不予懲處或懲處後予以撤銷，理由居然是『保護同仁跟機』？！把大家當做什麼！都是悠悠之口！」「然後，意外的是，打人的跟被打的，居然早就認識！」。

針對對話截圖及紀綱的說法，中壢警方指出，有關處分不實並非事實，警方人事確有懲處之事實

另外，中壢分局強調，相關傳言都是網路流言，員警與朱姓健美教練根本不認識，希望謠言到此為止。

▼網傳浩克案「警方假懲處」LINE對話圖　中壢警方澄清：真的有懲處。（圖／翻攝紀綱臉書）

▲▼網傳浩克案「警方假懲處」LINE對話圖　中壢警方澄清：真的有懲處。（圖／翻攝紀綱臉書）

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