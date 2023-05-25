好市多推「超酷炫新玩具」　價格讓家長也暴動了！網曝1缺點

▲好市多推出恐龍戰士滑行車。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者朱祖儀／綜合報導

美式賣場好市多（COSTCO）商品推陳出新，不時還有新奇的玩具！近來就有一款「滑行車」做成恐龍造型，還有聲光效果及噴煙霧特效，讓小孩坐上去一秒變成「龍騎士」，如此酷炫的玩具，又不到1200元，讓不少大人看了也心動。不過有網友買回家後，笑曝這個玩具有一個缺點，就是小孩可能會被嚇哭。

日前有網友在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」分享新商品，透露好市多現在推出恐龍戰士滑行車，從官網資訊看到，只要從恐龍頭頂裝水，下壓把手就可以噴出水氣，左右按鈕還能發出不同音效，適用年齡是3歲以上，讓他直呼「3歲就可以成為龍騎士，嘴巴還會噴煙，酷斃了！」

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「龍騎士」話題很快就掀起爸媽的討論，一名爸爸就PO出照片，透露在好市多看到恐龍戰士滑行車的本尊，做工精緻且造型獨特，比小孩版的電動車還要吸睛，且只要1175元，「老爸我超喜歡，可惜我兒子長大了坐不下，不然我好想買啊！」

▲有爸爸也想要恐龍戰士滑行車。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



也有人分享開箱文，透露「1100多元，整體CP值超讚，玩膩了放小孩房間當擺飾公仔也很讚」、「會噴煙～有音效～怎麼能不買～」、「小孩愛不釋手」，但也有人透露1缺點，「兒子嚇到爆哭躲在牆角」、「恐龍的聲音太嚇人了，女兒還是怕怕的」、「裝電池有恐龍喉鳴音效和嘴巴會噴水霧（很真），但妹妹會怕，用恐龍音效就不敢坐了」。