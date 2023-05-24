好扯！領好市多毒莓慰問金「竟得簽和解書」　消保官要查

▲好市多針對問題莓果提出補償方案，卻傳出要消費者簽下和解同意書。（圖／食藥署提供）

記者許敏溶／台北報導

好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒引發消費者恐慌，好市多在日前公布補償方案，但現在卻傳出，民眾前往領取慰問金時，業者竟要求消費者簽下和解同意書，內容提及，簽完後若確診A肝，將不得再領取賠償，行政院消保處指出，確實有聽到消息，會通知好市多總公司營業地的高雄市政府消保官，盡速了解所有情況。

美式賣場「好市多」販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，影響約4.2萬會員，5月11日賠償方案出爐，每人僅補償購買商品等值慰問金與500元檢測費用。

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在行政院消保處介入後，好市多的補償方案也擴大，消費者檢測費若超過500元就實支實付，未達到500元則仍給500元，同時納同住家人檢測費，同住家人如有食用，檢測費也應由業者支付，並負擔確診者的民事賠償責任。

不過，近期卻傳出消費者前往領取慰問金時，業者卻要求消費者簽下和解同意書，且簽完後若確診A肝，將不得再領取賠償，而且消費者不能帶走該文件且不能拍照。

行政院消保處表示，有接受相關消息，會通知好市多總公司營業地的高雄市政府消保官，盡速了解所有情況。好市多則尚未針對此事回應。