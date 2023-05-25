假日就沒了！好市多衛生紙「驚喜快閃特價」　會員衝一波

▲科克蘭衛生紙平日3天快閃特價。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

萬物狂漲之下，衛生紙有特價小確幸！一名網友驚呼，科克蘭衛生紙一串優惠30元，但這波快閃只限這周三至周五，假日就恢復成原價了。消息曝光後，引來會員熱議「有股衝動想衝去買」、「不能常態降價嗎？哭...有夠貴的！」

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》熱心分享，科克蘭從昨（24）日有一波限時優惠活動，一串秒折30元，從原價389元變為359元。

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值得注意的是，這波快閃活動只到明天（26）日而已，若會員想等假日才去買的話，就錯過小確幸了。

▲特價只到明天，活動數量售完為止。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



底下網友熱議，「有股衝動想衝去買」、「昨天（指23日）剛買」、「不能常態降價嗎？哭...有夠貴的」、「高雄市中華店有特價嗎？」「謝謝分享！一包便宜一塊出頭，佛系買就好」。

不過也有會員喊雷，「越來越難用」、「品牌很差偷工減料」、「個人使用經驗，這個容易破，跳過」、「現在的衛生紙屑屑太多跳過」。

事實上，好市多衛生紙系列每隔一陣子就會輪番特價，還有舒潔衛生紙、五月花輕巧包等，每檔折扣60元至65元左右，不過實際售價以賣場為主。