領毒莓果補償金要簽「和解書」網傻眼！好市多：尊重會員選擇

▲好市多針對綜合莓設置會員專屬退貨櫃台，不過在近來補償方案要簽「和解書」引發爭議。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者林育綾／台北報導

好市多進口冷凍綜合莓果、藍莓、草莓都檢出A肝陽性，業者也祭出補償方案；不過有網友爆出，到好市多詢問補償金竟被要求簽「和解同意書」。今（24）日好市多表示，尊重會員選擇，另若經主管機關回溯性疫調確診係因食用受影響商品所致，將負責相關費用。

好市多針對驗出A肝的莓果商品祭出補償方案，包括全額退費、和商品同等價格的慰問金及補助A型肝炎抗體IgM檢測費用500元，若確診A型肝炎也會負責醫療費。

不過網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，去好市多領冷凍三種綜合莓慰問金，沒想到領慰問金同時，還要簽「和解同意書」，若在上方簽名，事後被醫療院所確診A型肝炎，就不得再求償。此消息一出，許多網友看了紛紛表示傻眼。

對此，好市多也作出回應：

「關於會員對方案的考量，好市多尊重會員的選擇；而同時好市多也會顧及會員權益，若經主管機關回溯性疫調確診係因食用受影響商品所致，好市多將負責相關費用。」

記者進一步確認詢問，會員可自由選擇是否簽和解書，但如經主管機關回溯性疫調確診，好市多皆會負責賠償。