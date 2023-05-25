政大攜手北榮研究智慧醫療　精準預測大腸癌預後存活率

▲政大圖檔所副教授羅崇銘與北榮合作進行智慧醫療研究，大幅提升大腸癌預後準確度。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣每31分鐘14秒就有1人罹患大腸癌，並連續蟬聯15年為癌症發生人數之首，在政大台聯大辦公室支持下，政大圖檔所副教授羅崇銘與台北榮民總醫院大腸直腸外科姜正愷、林春吉醫師團隊合作，執行臨床試驗，建立能預測大腸癌病患五年存活率的AI模型，大幅提升大腸癌預後準確度。論文研究成果將刊登在國際醫學影像頂尖期刊《Computerized Medical Imaging and Graphics》七月號。

根據國健署最新癌症登記資料顯示，大腸癌已連續15年蟬聯癌症發生人數第一名，其中男性發生率為女性1.5倍，每年約有6000多人死於大腸癌，而台灣也是亞洲大腸癌發生率前三名的國家。

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為研究大腸癌，政大與北榮醫院團隊合作執行臨床試驗，羅崇銘指出，結合AI技術的醫學影像是他長期的研究領域，過去台大就讀資工所博士班、及在台北醫學大學擔任教職期間，便曾與台大醫院及北醫附設醫院合作相關研究，而北榮為全台醫療院所進行大腸癌相關手術次數最多的醫院，故這次「榮總與台聯大合作研究計畫」，和姜正愷、林春吉醫師合作，就以大腸癌為主要研究對象。

▲政大圖檔所副教授羅崇銘與北榮合作進行智慧醫療研究，精準預測大腸癌預後存活率。（圖／政大提供）

羅崇銘進一步說明，這項研究以最尖端AI人工智慧的Transformer架構進行臨床影像解譯，運用深度學習技術，有效融合大腸鏡影像特徵與臨床資料，發展出更精準的癌症預後模型，能高效率且準確預測癌症病患五年存活率此外，病徵的診斷資訊能自動生成，無需人為介入，預測準確率達到94%，優於傳統癌症TNM（tumor-node-metastasis）分期的90%準確率，精準地評估大腸癌存活率，也期望日後透過產學合作，建立更完整商業模式，有效降低大腸癌對全體國民的健康威脅。

對於自己從資工跨領域到醫學資訊，羅崇銘認為，未來人文將引領科技，希望將自身專業結合與人密切相關的醫學，發揮其「以人為本」理念。「智慧醫療」發展近年來備受關注，科技與醫療跨領域的合作勢在必行。

羅崇銘也提及，目前正在建構醫學影像檢索系統的線上智慧平台，這項研究嘗試結合圖檔所的知識管理專業，以AI多模態發展趨勢，將53萬張醫學影像根據病徵進行分類，使用者上傳影像後，系統會找出相似的圖，幫助使用者判斷可能的病因，盼藉此加速傳統醫療系統的轉型，驅動數位化升級並提高醫療資訊的流通性。