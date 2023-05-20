▲「少林與武當的結合！」台大醫院攜手台北榮總，發表4項重大研究。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣教學醫院兩巨頭台北榮總與台大醫院今（20）日上午舉辦研究合作成果發表會，公布肝癌精準醫療、改善兒童聽損等4項重要研究。台大醫院院長吳明賢將合作比喻為「少林與武當的結合」，更對未來粒子合作樂觀其成，希望整合兩院研究人員執行計畫經驗，開創一加一大於二的效應。

台大醫院與台北榮總上午記者會共發表4項研究，分別為「預測肝癌發生及治療預後，打造肝癌患者的精準醫療」、「腫瘤免疫微環境調控的轉譯醫學探討」、「聽神經病變之精準醫療，改善兒童聽損問題」及「動脈硬化血管病治療新標的：靶向內質網蛋白TXNDC5」，會後也舉行研討會，預計發表30項合作研究成果。

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台北榮總院長陳威明表示，台大醫院和台北榮總除了合作研究，另可於再生醫療、粒子治療、病人互轉等多方面配合。台北榮總本月開幕的重粒子治癌中心，也有望與台大醫院質子治療中心互補，在遇到放射線敏感度低的脊索瘤、骨肉瘤等病患，便可轉介到台北榮總接受治療。

吳明賢提到，台大醫院以發展前瞻性的研究，提供高品質與人性化醫療之使命，臺北榮總以視病猶親、追求卓越之服務理念，兩院通力合作有效整合醫療人才及研究計畫之經驗，致力提升醫療技術造福更多病人之外，也為臺灣醫療被國際看見而努力。