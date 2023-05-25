私校生「出怪聲」干擾英聽考場　考生淚崩：會考不公平

▲上週末（20、21日）國中會考登場，但有會考生指控，沒有升學壓力的私校生在考場「出怪聲」，嚴重影響考場秩序。示意圖，非相關當事人。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

上週末（20、21日）國中會考登場，繼傳出台中僑泰高中考場數學科鐘聲提早20分響鈴，影響考生作答，英語科閱讀測驗與台師大心測中心參考試題完全相同2項重大缺失後，台北考區的南港高工考場，也傳出確定直升的私校考生，在21日最後一節英文聽力測驗刻意出怪聲，嚴重影響考場秩序。

知情人士告訴本刊，上週末國中會考，台北市永吉國中的學生被分派到南港高工，與私立延平中學的學生同考場，或許是延平中學的考生大多直升高中部，在休息時間就不顧秩序，不但故意大聲喊：「你們好可憐喔！還沒有學校念」，刻意影響他校考生情緒。

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永吉的老師曾在下課時出面制止，要求不要打擾到其他考生，竟被反嗆，而監考老師在下一堂考試時口頭請同學尊重考場規則。不料到了會考最後一堂英聽，考生正需要專注在聽力上，永吉的學生指控，延平的學生擺明了不在乎成績，在考場內大聲咳嗽，或是故意掉筆、大聲拉椅子，嚴重影響其他考生聆聽題目及作答。

▲永吉國中的考場在台北市南港高工，會考生指控遭直升高中的私校生刻意喧嘩，影響會考公平性。（讀者提供）

永吉國中考生告訴本刊：會考時就心情已經很緊繃了，到了考場卻被不在乎成績的考生嚴重干擾，尤其還是最需要專注的英聽，這會影響未來高中的志願選填，「真的非常難過與氣憤」。

永吉國中家長則說，國中生血氣方剛，情緒很容易就這樣被對方挑起，會考結束後，學校也接到不少學生投訴考試成績受到影響。學生難過的表示，第一天已經在壓抑情緒下考試，沒想到英聽才是真正的考驗，會考結束後兩天，鼓起勇氣對英聽答案，再度想起那天的情境，悲傷和氣憤的情緒原來都還在。

家長建議，直升的私校學生參加會考，也是一種學習成果的評鑑，但建議考招單位儘量讓直升的私校集中在一起考試，否則遇到這種私校生惡意干擾其他考生的失序行為，真的對專心考試的考生很不公平。







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