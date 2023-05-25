　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「5生肖」未來60天一路旺！升官加薪、愛情要來了

▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票。（圖／記者許宥孺攝）

▲運勢即將上漲的生肖，有望升職加薪。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

前陣子總覺得自己運勢低迷，工作瞎忙、做什麼都不順嗎？先別氣餒，塔羅牌老師艾菲爾點名「5生肖」有福了！幸運之神要來眷顧你了，在未來60天運勢能「一路向上」被看好，夏日運勢漸入佳境，上榜的有生肖鼠、馬、蛇、羊和雞，不只能逢凶化吉，事業上積極表現，將迎來升官加薪的喜訊。

艾菲爾點名5生肖運勢一路看漲：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第5名：生肖鼠

無論是單身或有伴者，都將迎來喜事臨門和良緣機會。單身的你可能積極參與社交活動、結識新朋友，很可能會遇到特別的人，吸引你的目光並產生深入連結，保持開放的心勇於展現真實的自己，讓愛情在夏季綻放。至於有伴侶的你，這段時間充滿幸福，彼此關係更加穩固和諧，能一起參加活動或旅遊共創美好回憶，並用心聆聽另一半需求、共同規畫未來，讓倆人在這個夏天更加緊密連結在一起。

第4名：生肖馬

未來2個月裡可能會遇到一些機會和挑戰，是帶來財富的契機。你的聰明才智和勤奮將為你帶來豐厚回報，可能會在工作中獲得升職加薪或得到一份高薪工作的機會。此外，投資和理財也為你帶來可觀收益，務必謹慎選擇和管理。要抓住財富機遇，必須保持積極樂觀的心，與有經驗的人交流學習，從中獲得啟示和指導；理財方面謹慎決策、專注分析，相信自己的能力、相信財富會降臨。

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲不只事業起飛，就連愛神也來了。（示意圖／記者黃克翔攝）

第3名：生肖蛇

過去運勢停滯不前、愛情出現空窗期，事業上轉職和跳槽也讓你困惑遲疑，但未來60天將漸入佳境、逢凶化吉，首要工作是調整心態和提升自我，保持樂觀、積極的態度將影響你的外在表現、為你帶來新機會。愛情方面不要懷疑自己的魅力和命運，多關注自身形象與自信，就能吸引新桃花。對於事業上的轉職跳槽，會逐漸發現適合你的機會，保持警覺、留意周遭變化，抓住合適的時機點勇敢邁出這一步。

第2名：生肖羊

一直以來辛勤工作終於獲得認可！不只能力得到更多展示機會，同時也受到主管和同事的讚賞與支持，將成為事業上的重要突破。這關鍵期除了保持專注和自信，積極參與各種項目與任務，也要和同事保持好的合作關係，努力實現團體目標。另外，要留意和主管的溝通和互動，展現你的才智和領導力，讓他們看到你的潛力和價值。未來60天官運將亨通，會迎來升官加薪的好消息。

第1名：生肖雞

你的組織、企劃能力將更上一層樓，帶來令人矚目的成績。你的出色表現將吸引更多客戶和合作夥伴，主管對你的才華和貢獻也給予認可，可能會有升職加薪的機會。此外，還會遇到貴人指導，特別是投資理財方面，他們的建議和提點有望為你增添額外財富。愛情方面，你散發著吸引力，無論是老友或是新認識的人，都對你心生好感。接下來的60天將享受名利雙收，請繼續展現你的才能和魅力，相信自己，終將迎接更多成功和幸福。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／1女2警共3人死亡！日男「拿霰彈槍」隨機街殺
校長猥褻女童…8年後還想約見面！女大生長大不忍了
八點檔女星認「同居演員男友」　朝結婚邁進
陸流浪漢擁碩士學歷！　路邊幫學生「補英文」
快訊／板橋大漢橋旁濕地「驚見無名男屍」
快訊／國3翻覆重大事故　匯入台84線西向出口封閉
午睡「超過1小時」死亡風險增　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「5生肖」未來60天一路旺！升官加薪、愛情要來了

醫院A健保「未達10萬」免送檢調！最高直接開罰20倍　1情況例外

大便黏馬桶沖不掉！醫曝「便如筆細」6警訊：小心大腸癌

又一私校熄燈！苗栗賢德工商停招獲准　40多名學生將轉介安置

威力彩飆2億！3生肖「財運旺到爆」　專家：有機會中頭獎

視察桃機第3航廈工程進度　陳建仁：有超前希望如期如質完成

回不去2019年！兩廳院認「變化還很劇烈」　買貴票、1人看戲增加

高雄變恐龍世界！綠鬣蜥大軍入侵幼兒園周邊　發現1隻狂抓74隻

可接受公司沒尾牙、員旅？　網「1原因」同意：給錢就好

早期綜藝超強？他曝「2關鍵」難被超越　網讚：比YT影片好看

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

陳庭妮.胡宇威婚禮進度卡關　「場地找遍全台」意見分歧

外送員遇三花貓賴保溫箱　他苦喊「下來」全被無視

「5生肖」未來60天一路旺！升官加薪、愛情要來了

醫院A健保「未達10萬」免送檢調！最高直接開罰20倍　1情況例外

大便黏馬桶沖不掉！醫曝「便如筆細」6警訊：小心大腸癌

又一私校熄燈！苗栗賢德工商停招獲准　40多名學生將轉介安置

威力彩飆2億！3生肖「財運旺到爆」　專家：有機會中頭獎

視察桃機第3航廈工程進度　陳建仁：有超前希望如期如質完成

回不去2019年！兩廳院認「變化還很劇烈」　買貴票、1人看戲增加

高雄變恐龍世界！綠鬣蜥大軍入侵幼兒園周邊　發現1隻狂抓74隻

可接受公司沒尾牙、員旅？　網「1原因」同意：給錢就好

早期綜藝超強？他曝「2關鍵」難被超越　網讚：比YT影片好看

大拇趾發黑…男拿利器「整根剪斷」！腐肉味飄急診　醫一看超心疼

受「瑪娃」強烈颱風影響　蘭嶼、綠島航線5月27日起陸續停航

快訊／日持刀男「拿霰彈槍」隨機街殺　1女2警共3人死亡

同一聚落卻屬不同國土區　南投縣長、議員齊呼國土計畫暫緩公告

排黑金參政《選罷法》修法明闖關　表決大戰一觸即發

第一組登上坎城影展的KPOP女團！　aespa寧寧走紅毯跌倒登熱搜

台南老市區推2筆地上權「不能蓋住宅」　專家不樂觀

2艘移民船載千人地中海遇險待援　義大利、馬耳他「無回應」

斷捨離總是失敗？三大常見誤區：東西用不舊、花錢比例失衡都是關鍵

阿富汗十年來罕見洪患　中部省分釀6死100棟屋被沖毀

陸連鎖餐廳燒肉活蛆狂竄　業者坦承道歉：保存疏失

生活熱門新聞

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

快許願！　久違的「天赦日」要來了

補班地獄確定掰了！明年剩「1天」要補班

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

瑪娃估今重回強颱挑戰最顛峰　影響關鍵時間曝

學生妹「拎人頭」搭公車！男乘客嚇壞閃尿

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

更多熱門

相關新聞

3生肖要發了！　財運旺到端午節

3生肖要發了！　財運旺到端午節

清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「豬、蛇、馬」的人，6月財運旺到端午節。

曖昧高手星座Top 3

曖昧高手星座Top 3

超準「別針」心測，秒測你的虛偽指數

超準「別針」心測，秒測你的虛偽指數

妳會吸引到哪種男生喜歡？

妳會吸引到哪種男生喜歡？

「出門拖超久」絕對遲到星座

「出門拖超久」絕對遲到星座

關鍵字：

運勢占卜塔羅牌老師艾菲爾生肖桃花

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

快訊／全家開出2張千萬發票

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

最貪女檢「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面