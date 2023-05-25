「5生肖」未來60天一路旺！升官加薪、愛情要來了

▲運勢即將上漲的生肖，有望升職加薪。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者李佳蓉／綜合報導

前陣子總覺得自己運勢低迷，工作瞎忙、做什麼都不順嗎？先別氣餒，塔羅牌老師艾菲爾點名「5生肖」有福了！幸運之神要來眷顧你了，在未來60天運勢能「一路向上」被看好，夏日運勢漸入佳境，上榜的有生肖鼠、馬、蛇、羊和雞，不只能逢凶化吉，事業上積極表現，將迎來升官加薪的喜訊。

艾菲爾點名5生肖運勢一路看漲：

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第5名：生肖鼠

無論是單身或有伴者，都將迎來喜事臨門和良緣機會。單身的你可能積極參與社交活動、結識新朋友，很可能會遇到特別的人，吸引你的目光並產生深入連結，保持開放的心勇於展現真實的自己，讓愛情在夏季綻放。至於有伴侶的你，這段時間充滿幸福，彼此關係更加穩固和諧，能一起參加活動或旅遊共創美好回憶，並用心聆聽另一半需求、共同規畫未來，讓倆人在這個夏天更加緊密連結在一起。

第4名：生肖馬

未來2個月裡可能會遇到一些機會和挑戰，是帶來財富的契機。你的聰明才智和勤奮將為你帶來豐厚回報，可能會在工作中獲得升職加薪或得到一份高薪工作的機會。此外，投資和理財也為你帶來可觀收益，務必謹慎選擇和管理。要抓住財富機遇，必須保持積極樂觀的心，與有經驗的人交流學習，從中獲得啟示和指導；理財方面謹慎決策、專注分析，相信自己的能力、相信財富會降臨。

▲不只事業起飛，就連愛神也來了。（示意圖／記者黃克翔攝）

第3名：生肖蛇

過去運勢停滯不前、愛情出現空窗期，事業上轉職和跳槽也讓你困惑遲疑，但未來60天將漸入佳境、逢凶化吉，首要工作是調整心態和提升自我，保持樂觀、積極的態度將影響你的外在表現、為你帶來新機會。愛情方面不要懷疑自己的魅力和命運，多關注自身形象與自信，就能吸引新桃花。對於事業上的轉職跳槽，會逐漸發現適合你的機會，保持警覺、留意周遭變化，抓住合適的時機點勇敢邁出這一步。



第2名：生肖羊

一直以來辛勤工作終於獲得認可！不只能力得到更多展示機會，同時也受到主管和同事的讚賞與支持，將成為事業上的重要突破。這關鍵期除了保持專注和自信，積極參與各種項目與任務，也要和同事保持好的合作關係，努力實現團體目標。另外，要留意和主管的溝通和互動，展現你的才智和領導力，讓他們看到你的潛力和價值。未來60天官運將亨通，會迎來升官加薪的好消息。

第1名：生肖雞

你的組織、企劃能力將更上一層樓，帶來令人矚目的成績。你的出色表現將吸引更多客戶和合作夥伴，主管對你的才華和貢獻也給予認可，可能會有升職加薪的機會。此外，還會遇到貴人指導，特別是投資理財方面，他們的建議和提點有望為你增添額外財富。愛情方面，你散發著吸引力，無論是老友或是新認識的人，都對你心生好感。接下來的60天將享受名利雙收，請繼續展現你的才能和魅力，相信自己，終將迎接更多成功和幸福。