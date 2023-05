3空姐諷乘客「菜英文」被錄音！下場慘丟飯碗　國泰航空：不會姑息

▲國泰航空的空姐開口嘲諷乘客不會英文,結果慘遭開除。(示意圖/CFP)



記者柯振中/綜合報導

香港國泰航空日前爆發歧視風波,3名空服員因為乘客英文不流利,竟然開口諷刺、嘲笑,過程全被錄了下來。國泰航空調查後,決定將3名空姐解雇,同時也再度致歉,對於違反規章制度、道德準則的員工,絕對不會姑息。

國泰航空23日深夜表示,目前事件已完成調查,依據公司的規章制度,涉及歧視的3名空服員全部給予解聘處分,公司對於員工違反規章制度、道德準則的行為,將秉持零容忍的態度,絕對不會姑息。

國泰航空說,為了避免再發生類似情況,行政總裁林紹波將親自領導跨部門工作小組,進行全面檢討,重新審視服務流程、人員培訓及相關制度,進一步提升服務品質,最重要的就是要求尊重來自不同文化、背景的旅客,在所有服務區提供專業且一致的服務。

回顧這起事件,有乘客日前爆料,國泰航空的空服員歧視英文不流利、把毯子說成地毯的旅客,還出言嘲諷"If you cannot speak blanket,you cannot have it",說完以後現場爆發出笑聲,似乎是在調侃該名旅客。

這段對話被後方乘客錄下後,投訴到公司上,嘲笑的影片在網路上流傳,瞬間掀起討論,國泰航空也因此慘遭撻伐,連日來不斷道歉,仍舊沒有平息大陸網友的怒火。