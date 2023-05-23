3空姐諷乘客「菜英文」被錄音！下場慘丟飯碗　國泰航空：不會姑息

▲國泰航空的空姐開口嘲諷乘客不會英文，結果慘遭開除。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

香港國泰航空日前爆發歧視風波，3名空服員因為乘客英文不流利，竟然開口諷刺、嘲笑，過程全被錄了下來。國泰航空調查後，決定將3名空姐解雇，同時也再度致歉，對於違反規章制度、道德準則的員工，絕對不會姑息。

國泰航空23日深夜表示，目前事件已完成調查，依據公司的規章制度，涉及歧視的3名空服員全部給予解聘處分，公司對於員工違反規章制度、道德準則的行為，將秉持零容忍的態度，絕對不會姑息。

國泰航空說，為了避免再發生類似情況，行政總裁林紹波將親自領導跨部門工作小組，進行全面檢討，重新審視服務流程、人員培訓及相關制度，進一步提升服務品質，最重要的就是要求尊重來自不同文化、背景的旅客，在所有服務區提供專業且一致的服務。

▲國泰航空有3名空姐嘲諷乘客不會英文，結果慘遭開除。（示意圖／CFP）



回顧這起事件，有乘客日前爆料，國泰航空的空服員歧視英文不流利、把毯子說成地毯的旅客，還出言嘲諷＂If you cannot speak blanket,you cannot have it＂，說完以後現場爆發出笑聲，似乎是在調侃該名旅客。

這段對話被後方乘客錄下後，投訴到公司上，嘲笑的影片在網路上流傳，瞬間掀起討論，國泰航空也因此慘遭撻伐，連日來不斷道歉，仍舊沒有平息大陸網友的怒火。